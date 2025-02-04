Количество получателей пенсии существенно уменьшилось: в Пенсионном фонде сообщили о причинах

За период с января 2024 года по январь 2025 года в Украине наблюдалось сокращение количества пенсионеров с 10 516 000 до 10 343 000 человек. Для сравнения, в январе 2022 года, до начала полномасштабной войны, их было 10 841 000. Таким образом, за год количество пенсионеров уменьшилось на 173 тысячи, а за последние три года – на 500 тысяч.

Эти данные содержатся в статистике Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Интересно, что, несмотря на общее уменьшение числа пенсионеров, количество работающих пенсионеров, наоборот, выросло. Сейчас в Украине работает 2 793 000 пенсионеров, тогда как год назад их было 2 748 000.

Одной из причин сокращения количества пенсионеров является постепенное увеличение требований к страховому стажу, который необходим для выхода на пенсию. С 2017 года ежегодно этот стаж увеличивается на 12 месяцев. В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа, а в 2028 году это требование составит уже 35 лет.

Это означает, что для получения пенсии в 60 лет человек должен непрерывно работать минимум с 25 лет, платя при этом взносы со своей зарплаты.

Кроме того, в Украине наблюдается общее сокращение населения, что также влияет на количество пенсионеров. Уменьшение рождаемости и увеличение смертности приводят к тому, что людей пенсионного возраста становится меньше.

Стоит отметить, что в Украине сложилась достаточно сложная экономическая ситуация из-за полномасштабной войны, и при этом пенсионный возраст в стране остается одним из самых низких в Европе.

И вряд ли в ближайшие годы ситуация улучшится. Из Украины массово выезжают люди трудоспособного возраста и молодежь. А после завершения военного положения выедет немало мужчин, поэтому будущим пенсионерам лучше рассчитывать только на себя.