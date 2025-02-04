Кількість отримувачів пенсії суттєво зменшилася: в Пенсійному фонді повідомили про причини

За період з січня 2024 року по січень 2025 року в Україні спостерігалося скорочення кількості пенсіонерів з 10 516 000 до 10 343 000 осіб. Для порівняння, у січні 2022 року, до початку повномасштабної війни, їх було 10 841 000. Таким чином, за рік кількість пенсіонерів зменшилася на 173 тисячі, а за останні три роки – на 500 тисяч.

Ці дані містяться в статистиці Пенсійного фонду України (ПФУ). Цікаво, що, незважаючи на загальне зменшення числа пенсіонерів, кількість працюючих пенсіонерів, навпаки, зросла. Зараз в Україні працює 2 793 000 пенсіонерів, тоді як рік тому їх було 2 748 000.

Однією з причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове збільшення вимог до страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. З 2017 року щороку цей стаж збільшується на 12 місяців. У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу, а у 2028 році ця вимога становитиме вже 35 років.

Це означає, що для отримання пенсії в 60 років людина повинна безперервно працювати щонайменше з 25 років, сплачуючи при цьому внески зі своєї зарплати.

Крім того, в Україні спостерігається загальне скорочення населення, що також впливає на кількість пенсіонерів. Зменшення народжуваності та збільшення смертності призводять до того, що людей пенсійного віку стає менше.

Варто зазначити, що в Україні склалася досить складна економічна ситуація через повномасштабну війну, і при цьому пенсійний вік в країні залишається одним з найнижчих в Європі.

І навряд чи в найближчі роки ситуація покращиться. З України масово виїжджають люди працездатного віку та молодь. А після завершення військового стану виїде чимало чоловіків, тож майбутнім пенсіонерам краще розраховувати тільки на себе.