В 2025 году зарплаты некоторых специалистов существенно возрастут: кто будет зарабатывать больше всех

Украинские работодатели откровенно говорят о том, что на рынке критически не хватает квалифицированных специалистов. Не хватает и неквалифицированных, но готовых учиться и потом добросовестно работать. Чтобы мотивировать людей трудоустраиваться на определенные специальности работодатели готовы существенно повышать зарплату. В связи с этим в 2025 году резко возрастет оплата труда в разных отраслях. Рассказываем, кто в этом году будет зарабатывать в Украине больше всего.

Всего есть пять сфер деятельности, где зарплаты вырастут

Всего есть пять направлений, где в специалистах нуждаются очень сильно и готовы им за это хорошо платить.

Строительство. Несмотря на войну в стране, активно продолжается строительство не только новых проектов, но и восстановление старых или разрушенных в результате военных действий. Сейчас больше всего вакансий в Киевской области, но в целом нуждаются в строителях и разнорабочих во всех областях Украины. Сельское хозяйство. Агрохолдинги и мелкие фермерские хозяйства тоже нуждаются в работниках. А еще агрохолдинги нуждаются в саперах, которые будут разминировать многие гектары полей. Производство. Современные украинские производства уже давно переходят на новый уровень работы. Они оборудованы современным оборудованием и программным обеспечением. Соответственно такие компании нуждаются не только в разнорабочих, или работниках на линию, но и узкопрофильных специалистах: ИТ отрасль, инженерия и т.д.

«При этом спрос на квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электричества и т.п.) останется высоким в 2025 году. Ведь из-за мобилизации, миграции или получения военных травм и невозможности физически выполнять определенный объем работ, дефицит кадров в производстве будет только расти”, — отметила руководитель направления OLX «Работа и Услуги» Мария Абдуллина.

Кроме того, хорошо вырастут зарплаты и энергетиков и медиков. Что в одних, в других тоже нуждаются абсолютно в каждом уголке страны.