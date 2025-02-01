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З 1 лютого вступлять в дію нові правила для тих, хто подорожує залізницею

Карел Тетяна01.02.2025
потяг

Відколи триває війна українці здебільшого подорожують саме залізницею. Це доволі зручно, а ще найдоступніше з усіх запропонованих варіантів. Їхати потягом можна не лише в межах України, а й у сусідні держави. Але тим, хто планує найближчим часом їхати за кордон варто знати про один нюанс. Вже з 1 лютого квитки на потяг до Польщі й Угорщини подорожчають. Тобто вони теоретично не подорожчають, перевізники просто анулюють або зменшать ту знижку, яка до сьогодні діяла саме на ці напрямки.

потяг

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Знижок більше не буде

Наразі знижки залишаються ще на два напрямки: до Молдови та Австрії. Поки що ці знижки анульовувати не будуть, але й ці напрямки не є надто популярними серед українців. Щодо знижок, які діяли на два інші напрямки, то таким чином перевізники хотіли популяризувати нові маршрути. Зараз коли потік пасажирів доволі стабільний, то й знижки виглядають для перевізників вже не надто актуальними.

Ось, як подорожчають квитки:

  1. Квитки до Польщі подорожчають від 20 до 27% у вагонах класу Інтерсіті+ та СВ, а у купе — від 9 до 27%.
  2. Квитки до Угорщини з 1 лютого подорожчають на 17% у спальних вагонах, а у купейних вагонах – на 21%.

Старі ціни діяли до 31 січня включно і більше вони не є актуальними.

Пасажирам нагадують про нові міжнародні рейси

Також в Укрзалізниці нагадують, що з середини грудня почали курсувати потяги за новими міжнародними рейсами. Відтак, тепер доїхати без пересадок можна зі Львова до Кишинева. Потяг курсує що через день о 15:00, а до Кишинева прибуває о 11:30. З Кишинева потяг відправляється о 17:34, а у Львів прибуває о 15:40.

Крім цього потяги без пересадок відтепер курсують й з Києва у Братиславу та Будапешт.

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Карел Тетяна01.02.2025
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