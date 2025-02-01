З 1 лютого вступлять в дію нові правила для тих, хто подорожує залізницею

Відколи триває війна українці здебільшого подорожують саме залізницею. Це доволі зручно, а ще найдоступніше з усіх запропонованих варіантів. Їхати потягом можна не лише в межах України, а й у сусідні держави. Але тим, хто планує найближчим часом їхати за кордон варто знати про один нюанс. Вже з 1 лютого квитки на потяг до Польщі й Угорщини подорожчають. Тобто вони теоретично не подорожчають, перевізники просто анулюють або зменшать ту знижку, яка до сьогодні діяла саме на ці напрямки.

Знижок більше не буде

Наразі знижки залишаються ще на два напрямки: до Молдови та Австрії. Поки що ці знижки анульовувати не будуть, але й ці напрямки не є надто популярними серед українців. Щодо знижок, які діяли на два інші напрямки, то таким чином перевізники хотіли популяризувати нові маршрути. Зараз коли потік пасажирів доволі стабільний, то й знижки виглядають для перевізників вже не надто актуальними.

Ось, як подорожчають квитки:

Квитки до Польщі подорожчають від 20 до 27% у вагонах класу Інтерсіті+ та СВ, а у купе — від 9 до 27%. Квитки до Угорщини з 1 лютого подорожчають на 17% у спальних вагонах, а у купейних вагонах – на 21%.

Старі ціни діяли до 31 січня включно і більше вони не є актуальними.

Пасажирам нагадують про нові міжнародні рейси

Також в Укрзалізниці нагадують, що з середини грудня почали курсувати потяги за новими міжнародними рейсами. Відтак, тепер доїхати без пересадок можна зі Львова до Кишинева. Потяг курсує що через день о 15:00, а до Кишинева прибуває о 11:30. З Кишинева потяг відправляється о 17:34, а у Львів прибуває о 15:40.

Крім цього потяги без пересадок відтепер курсують й з Києва у Братиславу та Будапешт.