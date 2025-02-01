С 1 февраля вступят в действие новые правила для путешествующих по железной дороге

С тех пор как война продолжается, украинцы в основном путешествуют именно по железной дороге. Это довольно удобно, а еще это самый доступный из всех предложенных вариантов. Ехать на поезде можно не только в пределах Украины, но и в соседние государства. Но тем, кто планирует в ближайшее время ехать за границу, стоит знать об одном нюансе. Уже с 1 февраля билеты на поезд в Польшу и Венгрию подорожают. То есть они теоретически не подорожают, перевозчики просто аннулируют или уменьшат ту скидку, которая до сих пор действовала именно на эти направления.

Скидок больше не будет

В настоящее время скидки остаются еще на два направления: в Молдову и Австрию. Пока эти скидки аннулировать не будут, но и эти направления не слишком популярны среди украинцев. Что касается скидок, которые действовали на два других направления, то таким образом перевозчики хотели популяризировать новые маршруты. Сейчас, когда поток пассажиров достаточно стабилен, то и скидки выглядят для перевозчиков уже не слишком актуальными.

Вот, как подорожают билеты:

Билеты в Польшу подорожают от 20 до 27% в вагонах класса Интерсити+ и СВ, а в купе – от 9 до 27%. Билеты в Венгрию с 1 февраля подорожают на 17% в спальных вагонах, а в купейных вагонах – на 21%.

Старые цены действовали до 31 января включительно и больше они не актуальны.

Пассажирам напоминают о новых международных рейсах

Также в Укрзализнице напоминают, что с середины декабря начали курсировать поезда по новым международным рейсам. Теперь доехать без пересадок можно из Львова в Кишинев. Поезд курсирует каждый день в 15:00, а в Кишинев прибывает в 11:30. Из Кишинева поезд отправляется в 17:34, а во Львов прибывает в 15:40.

Кроме этого поезда без пересадок теперь курсируют и из Киева в Братиславу и Будапешт.