У 2025 році зарплати деяких фахівців суттєво зростуть: хто зароблятиме найбільше
Українські роботодавці відверто говорять про те, що на ринку критично бракує кваліфікованих фахівців. Бракує й некваліфікованих, але таких, що готові навчатися і потім сумлінно працювати. Щоб якось мотивувати людей працевлаштовуватися на певні спеціальності роботодавці готові суттєво підвищувати зарплату. У звʼязку з цим у 2025 році різко зросте оплата праці у різних галузях. Розповідаємо, хто цьогоріч зароблятиме в Україні найбільше.
Всього є пʼять сфер діяльності, де зарплати зростуть
Всього є пʼять напрямків, де спеціалістів потребують дуже сильно й готові їм за це добре платити.
- Будівництво. Попри війну в країні активно триває будівництво не лише нових проєктів, а й відновлення старих, чи зруйнованих внаслідок воєнних дій. Наразі найбільше вакансій є у Київській області, але загалом потребують будівельників та різноробочих у всіх областях України.
- Сільське господарство. Агрохолдинги та дрібні фермерські господарства теж потребують працівників. А ще агрохолдинги потребують саперів, які розміновуватимуть багато гектарів полів.
- Виробництво. Сучасні українські виробництва вже давно переходять на новий рівень роботи. Вони обладнані сучасним обладнанням та програмним забезпеченням. Відповідно такі компанії потребують не лише різноробочих, чи працівників на лінію, а й вузькопрофільних фахівців: ІТ галузь, інженерія тощо.
«При цьому попит на кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться високим у 2025 році. Адже через мобілізацію, міграцію чи отримання військових травм та неможливість фізично виконувати певний обсяг робіт дефіцит кадрів у виробництві буде лише зростати”, — зазначила керівник напряму OLX «Робота та Послуги» Марія Абдулліна.
Окрім цього гарно зростуть зарплати й енергетиків і медиків. Що одних, що інших теж потребують абсолютно у кожному куточку країни.
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