У 2025 році зарплати деяких фахівців суттєво зростуть: хто зароблятиме найбільше

Українські роботодавці відверто говорять про те, що на ринку критично бракує кваліфікованих фахівців. Бракує й некваліфікованих, але таких, що готові навчатися і потім сумлінно працювати. Щоб якось мотивувати людей працевлаштовуватися на певні спеціальності роботодавці готові суттєво підвищувати зарплату. У звʼязку з цим у 2025 році різко зросте оплата праці у різних галузях. Розповідаємо, хто цьогоріч зароблятиме в Україні найбільше.

Всього є пʼять сфер діяльності, де зарплати зростуть

Всього є пʼять напрямків, де спеціалістів потребують дуже сильно й готові їм за це добре платити.

Будівництво. Попри війну в країні активно триває будівництво не лише нових проєктів, а й відновлення старих, чи зруйнованих внаслідок воєнних дій. Наразі найбільше вакансій є у Київській області, але загалом потребують будівельників та різноробочих у всіх областях України. Сільське господарство. Агрохолдинги та дрібні фермерські господарства теж потребують працівників. А ще агрохолдинги потребують саперів, які розміновуватимуть багато гектарів полів. Виробництво. Сучасні українські виробництва вже давно переходять на новий рівень роботи. Вони обладнані сучасним обладнанням та програмним забезпеченням. Відповідно такі компанії потребують не лише різноробочих, чи працівників на лінію, а й вузькопрофільних фахівців: ІТ галузь, інженерія тощо.

«При цьому попит на кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться високим у 2025 році. Адже через мобілізацію, міграцію чи отримання військових травм та неможливість фізично виконувати певний обсяг робіт дефіцит кадрів у виробництві буде лише зростати”, — зазначила керівник напряму OLX «Робота та Послуги» Марія Абдулліна.

Окрім цього гарно зростуть зарплати й енергетиків і медиків. Що одних, що інших теж потребують абсолютно у кожному куточку країни.