Стало известно, какими будут новые тарифы Lifecell: какие альтернативы предлагают

Мобильный оператор lifecell объявил об изменениях в своей тарифной политике, которые вступят в силу в течение февраля-марта 2025 года. Компания планирует сократить количество тарифов, повысить их стоимость и прекратить подключение к некоторым тарифным планам.

Этот шаг направлен на оптимизацию тарифной линейки и приведение ее в соответствие с современными экономическими условиями. Однако, изменения могут повлиять на абонентов, поэтому важно ознакомиться с деталями.

Ключевые изменения в тарифах

Изменения в условиях тарифных планов будут происходить постепенно, с 5 февраля до 20 марта 2025 года. В течение этого периода:

Будут пересмотрены цены и наполнение тарифов «Смарт Лайф», «Просто Лайф», «Свободный Лайф», «Мощный», «Звонкий БЕЗМЕЖ», «Platinum Лайф», «Жара Лайт 2022» и других.

Возможность подключения новых абонентов к этим тарифам будет отменена.

Ряд тарифов будет закрыт, в частности: «Школьный Лайф», „Льготный“, „Жара Лайт“, „Лайфхак“, „Platinum“, „Premium“ и другие.

Абоненты, которых касаются эти изменения, смогут бесплатно перейти на другие доступные тарифы до 12 февраля 2025 года.

Рост цен

В среднем стоимость тарифов увеличится на 34%. lifecell отмечает, что последний пересмотр цен состоялся полтора года назад, в сентябре 2023 года, и тогда изменения коснулись лишь 15% абонентов.

Как оптимизировать расходы

Для абонентов, которые хотят уменьшить свои расходы на мобильную связь, оператор предлагает несколько вариантов:

«Тарифная подписка» – позволяет зафиксировать „старую“ стоимость тарифов на несколько месяцев вперед.

При оплате за 6 или 12 месяцев предоставляется скидка 10-15%.

Оплату можно рассрочить на 3 платежа.

Идентифицированное подключение – привязка SIM-карты к персональным данным абонента. Это обеспечивает скидку на тариф и повышает безопасность.

Причины повышения цен

Оператор объясняет повышение тарифов ростом расходов на:

восстановление поврежденного из-за войны оборудования;

установку резервных источников питания во время обесточиваний;

усиление киберзащиты сети;

разработку новых продуктов и сервисов.

Общее экономическое состояние страны и подорожание электроэнергии, топлива и аренды также стали факторами повышения себестоимости услуг.

Коснутся ли изменения абонентов, которые перенесли свои номера в lifecell

Нет, такие пользователи имели возможность в рамках акции «сТОП-цена» зафиксировать стоимость тарифов до конца 2025 года. С декабря к оператору уже присоединилось более 170 тысяч новых абонентов, поэтому акцию продлили до 4 февраля 2025 года.