Стало известно, какими будут новые тарифы Lifecell: какие альтернативы предлагают
Мобильный оператор lifecell объявил об изменениях в своей тарифной политике, которые вступят в силу в течение февраля-марта 2025 года. Компания планирует сократить количество тарифов, повысить их стоимость и прекратить подключение к некоторым тарифным планам.
Этот шаг направлен на оптимизацию тарифной линейки и приведение ее в соответствие с современными экономическими условиями. Однако, изменения могут повлиять на абонентов, поэтому важно ознакомиться с деталями.
Ключевые изменения в тарифах
Изменения в условиях тарифных планов будут происходить постепенно, с 5 февраля до 20 марта 2025 года. В течение этого периода:
- Будут пересмотрены цены и наполнение тарифов «Смарт Лайф», «Просто Лайф», «Свободный Лайф», «Мощный», «Звонкий БЕЗМЕЖ», «Platinum Лайф», «Жара Лайт 2022» и других.
- Возможность подключения новых абонентов к этим тарифам будет отменена.
- Ряд тарифов будет закрыт, в частности: «Школьный Лайф», „Льготный“, „Жара Лайт“, „Лайфхак“, „Platinum“, „Premium“ и другие.
Абоненты, которых касаются эти изменения, смогут бесплатно перейти на другие доступные тарифы до 12 февраля 2025 года.
Рост цен
В среднем стоимость тарифов увеличится на 34%. lifecell отмечает, что последний пересмотр цен состоялся полтора года назад, в сентябре 2023 года, и тогда изменения коснулись лишь 15% абонентов.
Как оптимизировать расходы
Для абонентов, которые хотят уменьшить свои расходы на мобильную связь, оператор предлагает несколько вариантов:
- «Тарифная подписка» – позволяет зафиксировать „старую“ стоимость тарифов на несколько месяцев вперед.
- При оплате за 6 или 12 месяцев предоставляется скидка 10-15%.
- Оплату можно рассрочить на 3 платежа.
- Идентифицированное подключение – привязка SIM-карты к персональным данным абонента. Это обеспечивает скидку на тариф и повышает безопасность.
Причины повышения цен
Оператор объясняет повышение тарифов ростом расходов на:
- восстановление поврежденного из-за войны оборудования;
- установку резервных источников питания во время обесточиваний;
- усиление киберзащиты сети;
- разработку новых продуктов и сервисов.
Общее экономическое состояние страны и подорожание электроэнергии, топлива и аренды также стали факторами повышения себестоимости услуг.
Коснутся ли изменения абонентов, которые перенесли свои номера в lifecell
Нет, такие пользователи имели возможность в рамках акции «сТОП-цена» зафиксировать стоимость тарифов до конца 2025 года. С декабря к оператору уже присоединилось более 170 тысяч новых абонентов, поэтому акцию продлили до 4 февраля 2025 года.
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