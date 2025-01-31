Стало відомо, якими будуть нові тарифи Lifecell: які альтернативи пропонують
Мобільний оператор lifecell оголосив про зміни у своїй тарифній політиці, які набудуть чинності протягом лютого-березня 2025 року. Компанія планує скоротити кількість тарифів, підвищити їхню вартість та припинити підключення до деяких тарифних планів.
Цей крок спрямований на оптимізацію тарифної лінійки та приведення її у відповідність до сучасних економічних умов. Проте, зміни можуть вплинути на абонентів, тому важливо ознайомитися з деталями.
Ключові зміни у тарифах
Зміни в умовах тарифних планів відбуватимуться поступово, з 5 лютого до 20 березня 2025 року. Протягом цього періоду:
- Буде переглянуто ціни та наповнення тарифів “Смарт Лайф”, “Просто Лайф”, “Вільний Лайф”, “Потужний”, “Дзвінкий БЕЗМЕЖ”, “Platinum Лайф”, “Жара Лайт 2022” та інших.
- Можливість підключення нових абонентів до цих тарифів буде скасовано.
- Низку тарифів буде закрито, зокрема: “Шкільний Лайф”, “Пільговий”, “Жара Лайт”, “Лайфхак”, “Platinum”, “Premium” та інші.
Абоненти, яких стосуються ці зміни, зможуть безкоштовно перейти на інші доступні тарифи до 12 лютого 2025 року.
Зростання цін
У середньому вартість тарифів збільшиться на 34%. lifecell зазначає, що останній перегляд цін відбувся півтора року тому, у вересні 2023 року, і тоді зміни торкнулися лише 15% абонентів.
Як оптимізувати витрати
Для абонентів, які хочуть зменшити свої витрати на мобільний зв’язок, оператор пропонує кілька варіантів:
- “Тарифна підписка” – дозволяє зафіксувати “стару” вартість тарифів на кілька місяців наперед.
- При оплаті за 6 або 12 місяців надається знижка 10-15%.
- Оплату можна розтермінувати на 3 платежі.
- Ідентифіковане підключення – прив’язка SIM-карти до персональних даних абонента. Це забезпечує знижку на тариф та підвищує безпеку.
Причини підвищення цін
Оператор пояснює підвищення тарифів зростанням витрат на:
- відновлення пошкодженого через війну обладнання;
- встановлення резервних джерел живлення під час знеструмлень;
- посилення кіберзахисту мережі;
- розробку нових продуктів і сервісів.
Загальний економічний стан країни та здорожчання електроенергії, пального й оренди також стали факторами підвищення собівартості послуг.
Чи торкнуться зміни абонентів, які перенесли свої номери до lifecell
Ні, такі користувачі мали можливість у межах акції “сТОП-ціна” зафіксувати вартість тарифів до кінця 2025 року. З грудня до оператора вже приєдналося понад 170 тисяч нових абонентів, тому акцію продовжили до 4 лютого 2025 року.
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