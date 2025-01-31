Стало відомо, якими будуть нові тарифи Lifecell: які альтернативи пропонують

Мобільний оператор lifecell оголосив про зміни у своїй тарифній політиці, які набудуть чинності протягом лютого-березня 2025 року. Компанія планує скоротити кількість тарифів, підвищити їхню вартість та припинити підключення до деяких тарифних планів.

Цей крок спрямований на оптимізацію тарифної лінійки та приведення її у відповідність до сучасних економічних умов. Проте, зміни можуть вплинути на абонентів, тому важливо ознайомитися з деталями.

Ключові зміни у тарифах

Зміни в умовах тарифних планів відбуватимуться поступово, з 5 лютого до 20 березня 2025 року. Протягом цього періоду:

Буде переглянуто ціни та наповнення тарифів “Смарт Лайф”, “Просто Лайф”, “Вільний Лайф”, “Потужний”, “Дзвінкий БЕЗМЕЖ”, “Platinum Лайф”, “Жара Лайт 2022” та інших.

Можливість підключення нових абонентів до цих тарифів буде скасовано.

Низку тарифів буде закрито, зокрема: “Шкільний Лайф”, “Пільговий”, “Жара Лайт”, “Лайфхак”, “Platinum”, “Premium” та інші.

Абоненти, яких стосуються ці зміни, зможуть безкоштовно перейти на інші доступні тарифи до 12 лютого 2025 року.

Зростання цін

У середньому вартість тарифів збільшиться на 34%. lifecell зазначає, що останній перегляд цін відбувся півтора року тому, у вересні 2023 року, і тоді зміни торкнулися лише 15% абонентів.

Як оптимізувати витрати

Для абонентів, які хочуть зменшити свої витрати на мобільний зв’язок, оператор пропонує кілька варіантів:

“Тарифна підписка” – дозволяє зафіксувати “стару” вартість тарифів на кілька місяців наперед.

При оплаті за 6 або 12 місяців надається знижка 10-15%.

Оплату можна розтермінувати на 3 платежі.

Ідентифіковане підключення – прив’язка SIM-карти до персональних даних абонента. Це забезпечує знижку на тариф та підвищує безпеку.

Причини підвищення цін

Оператор пояснює підвищення тарифів зростанням витрат на:

відновлення пошкодженого через війну обладнання;

встановлення резервних джерел живлення під час знеструмлень;

посилення кіберзахисту мережі;

розробку нових продуктів і сервісів.

Загальний економічний стан країни та здорожчання електроенергії, пального й оренди також стали факторами підвищення собівартості послуг.

Чи торкнуться зміни абонентів, які перенесли свої номери до lifecell

Ні, такі користувачі мали можливість у межах акції “сТОП-ціна” зафіксувати вартість тарифів до кінця 2025 року. З грудня до оператора вже приєдналося понад 170 тисяч нових абонентів, тому акцію продовжили до 4 лютого 2025 року.