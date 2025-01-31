«Укрпочта» меняет сроки доставки: сколько теперь придется ждать посылку

Начиная с 3 февраля 2025 года, «Укрпочта» вводит новую систему доставки, которая позволит сократить время доставки посылок по всей стране до одного дня. Этот значительный шаг вперед улучшит качество и скорость обслуживания клиентов, а также будет способствовать развитию электронной коммерции и других сфер, зависящих от быстрой и надежной доставки.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил об этом нововведении в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Ранее доставка посылок по Украине занимала от 2 до 3 дней, в зависимости от расстояния между отправителем и получателем.

Однако, благодаря модернизации почтовой сети и внедрению современных логистических технологий, «Укрпочта» переходит на новый, более эффективный формат работы. Вот некоторые ключевые изменения, касающиеся доставки:

Посылки, оформленные до определенного времени (обычно до обеда), будут отправляться в тот же день и доставляться получателю уже на следующий день.

Увеличится количество рейсов между городами и расширится сеть автоматизированных сортировочных центров, что позволит обрабатывать большее количество посылок за более короткое время.

Система курьерской доставки для предприятий и интернет-магазинов будет усовершенствована, что обеспечит более быструю и удобную доставку для бизнеса.

Маршруты логистики будут оптимизированы для сокращения времени на транспортировку и минимизации задержек.

Новая система доставки в течение одного дня будет доступна как для крупных городов, так и для отдаленных населенных пунктов. Это означает, что все клиенты «Укрпочты» смогут получать свои посылки значительно быстрее, независимо от своего местонахождения.

Для клиентов «Укрпочты» нововведение принесет много положительных изменений.

Для бизнеса:

Ускоренная доставка станет настоящим спасением для интернет-магазинов, ведь это означает, что они смогут быстрее обрабатывать заказы и сократить время ожидания для своих клиентов. Компании также смогут оперативно доставлять важные документы и грузы между различными регионами страны.

Для обычных пользователей:

Даже жители небольших городов и сел получат доступ к быстрой доставке без дополнительных затрат. Письма, подарки и посылки для родных теперь будут приходить значительно быстрее, что особенно важно для тех, кто живет далеко от своих близких.

Игорь Смелянский также отметил, что на этом изменения не заканчиваются. «Укрпочта» постоянно развивается и планирует:

Расширить сеть сортировочных центров, чтобы обрабатывать еще большее количество посылок за короткое время.

Увеличить количество курьерских доставок по всей стране, чтобы сделать доставку еще более удобной и доступной.

Развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли еще проще отслеживать свои посылки и пользоваться почтовыми услугами онлайн.

«Укрпочта» стремится стать еще более современной и эффективной компанией, которая отвечает потребностям своих клиентов и обеспечивает им лучший сервис.