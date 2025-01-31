За “Національний кешбек” доведеться сплатити податок: оприлюднено важливі деталі

В Україні деякі громадяни зобов’язані щороку декларувати свої доходи та майно. Це стосується осіб, які обіймають посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, тобто державних службовців. Важливо чітко розуміти, які саме фінансові зобов’язання необхідно відображати в електронній декларації та як правильно її заповнити, щоб уникнути помилок та непорозумінь із контролюючими органами.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило нові роз’яснення щодо електронного декларування доходів. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті НАЗК, кошти, отримані за державною програмою “Національний кешбек”, розглядаються як фінансова допомога громадянам, які купують товари та послуги українського виробництва.

Оскільки ці кошти є доходом, відомості про них обов’язково повинні бути відображені в щорічній електронній декларації. Для цього необхідно скористатися розділом 11 “Доходи, у тому числі подарунки”. Посадовцям слід дотримуватися наступного алгоритму дій:

У полі “Вид доходу” потрібно обрати позначку “Інше”. У полі “Зазначте, який саме” необхідно вказати “Національний кешбек”. У полі “Джерело (джерела) доходу” слід обрати “Інша фізична або юридична особа”. У полі “Тип особи” потрібно обрати “Юридична особа, зареєстрована в Україні”. У полі “Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” необхідно зазначити “37508596”. У полі “Найменування юридичної особи” слід обрати “Міністерство економіки України”.

Крім того, у НАЗК наголосили на тому, що інформація про банківську установу, в якій відкрито спеціальний рахунок для отримання коштів за програмою “Національний кешбек”, має бути відображена у розділі 12.1 “Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно” декларації відповідно до загальних правил.

Які ще доходи треба декларувати

Перелік досить широкий та включає в себе заробітну плату, отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, різноманітні гонорари, доходи від підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, кошти, отримані від оренди нерухомого майна, дивіденди, роялті, відсотки, страхові виплати та відшкодування, призи та виграші в лотерею, подарунки, аліменти, благодійну допомогу, пенсію та спадщину.

Важливо зазначити, що декларувати потрібно суми з урахуванням усіх податків і зборів, незалежно від їх розміру. Крім того, слід звернути увагу на встановлені пороги для декларування, які розраховуються на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на звітний рік.

Наприклад, для звітності за 2024 рік слід враховувати показник прожиткового мінімуму у розмірі 3 028 гривень. Зокрема, поріг для декларування подарунків становить 5 прожиткових мінімумів, що дорівнює 15 140 гривень. Отже, декларувати подарунки, вартість яких є меншою за вказану суму, не потрібно.