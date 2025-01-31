“Укрпошта” змінює терміни доставки: скільки тепер доведеться чекати посилку

Починаючи з 3 лютого 2025 року, “Укрпошта” запроваджує нову систему доставки, яка дозволить скоротити час доставки посилок по всій країні до одного дня. Цей значний крок вперед покращить якість та швидкість обслуговування клієнтів, а також сприятиме розвитку електронної комерції та інших сфер, що залежать від швидкої та надійної доставки.

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив про це нововведення в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”. Раніше доставка посилок по Україні займала від 2 до 3 днів, залежно від відстані між відправником та отримувачем.

Проте, завдяки модернізації поштової мережі та впровадженню сучасних логістичних технологій, “Укрпошта” переходить на новий, більш ефективний формат роботи. Ось деякі ключові зміни, які стосуються доставки:

Посилки, оформлені до певного часу (зазвичай до обіду), будуть відправлятися в той же день та доставлятися одержувачу вже наступного дня.

Збільшиться кількість рейсів між містами та розшириться мережа автоматизованих сортувальних центрів, що дозволить обробляти більшу кількість посилок за коротший час.

Система кур’єрської доставки для підприємств та інтернет-магазинів буде удосконалена, що забезпечить більш швидку та зручну доставку для бізнесу.

Маршрути логістики будуть оптимізовані для скорочення часу на транспортування та мінімізації затримок.

Нова система доставки протягом одного дня буде доступна як для великих міст, так і для віддалених населених пунктів. Це означає, що всі клієнти “Укрпошти” зможуть отримувати свої посилки значно швидше, незалежно від свого місцезнаходження.

Для клієнтів “Укрпошти” нововведення принесе багато позитивних змін.

Для бізнесу:

Прискорена доставка стане справжнім порятунком для інтернет-магазинів, адже це означає, що вони зможуть швидше обробляти замовлення та скоротити час очікування для своїх клієнтів. Компанії також зможуть оперативно доставляти важливі документи та вантажі між різними регіонами країни.

Для звичайних користувачів:

Навіть жителі невеликих міст та сіл отримають доступ до швидкої доставки без додаткових витрат. Листи, подарунки та посилки для рідних тепер будуть приходити значно швидше, що особливо важливо для тих, хто живе далеко від своїх близьких.

Ігор Смілянський також зазначив, що на цьому зміни не закінчуються. “Укрпошта” постійно розвивається та планує:

Розширити мережу сортувальних центрів, щоб обробляти ще більшу кількість посилок за короткий час.

Збільшити кількість кур’єрських доставок по всій країні, щоб зробити доставку ще більш зручною та доступною.

Розвивати цифрові сервіси, щоб клієнти могли ще простіше відстежувати свої посилки та користуватися поштовими послугами онлайн.

“Укрпошта” прагне стати ще більш сучасною та ефективною компанією, яка відповідає потребам своїх клієнтів та забезпечує їм найкращий сервіс.