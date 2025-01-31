Основные продукты снова подорожают: сколько будет стоить хлеб, гречка и масло

Популярные продукты, такие как гречка и подсолнечное масло, продолжают расти в цене, несмотря на то, что они уже и так стоят недешево. Сколько же нам придется заплатить сейчас и что повлияло на такое повышение цен?

Популярные продукты, такие как гречка, подсолнечное масло, сливочное масло и даже хлеб, уже подверглись повышению цен. Тем не менее, вскоре они могут стать еще дороже. Мы проанализировать цены в супермаркетах.

Начнем с отдела круп. Гречка, которая всегда пользовалась популярностью среди украинцев, в последние годы демонстрировала значительную нестабильность цен. В январе 2022 года начался стремительный рост цены на гречку – 77 гривен за килограмм, но уже через год ситуация кардинально изменилась, и цена упала до 67 гривен. В начале прошлого года цена на гречку составляла вообще 29 гривен. И вот что мы видим сейчас.

В последнее время цены на гречку были относительно умеренными. Здесь есть варианты по 45 гривен за 800 граммов, а также по 49 гривен за килограмм. Есть даже вариант за 40 гривен. Однако, уже в ближайшее время цена на гречку может достичь 60 гривен за килограмм.

Почему же популярная крупа снова дорожает?

Дмитрий Сергенюк, заместитель директора агропредприятия, отметил: «Мы остались довольны урожайностью подсолнечника и гречки. У нас урожайность подсолнечника составила около трех тонн, а гречки – полторы тонны».

По словам фермера, цены на продукцию диктует рынок. Так, в 2022 году, когда началась война, цена на гречку взлетела до рекордных отметок – более восьмидесяти гривен за килограмм! Тогда аграрии сразу увеличили площадь посевов этой культуры. Как следствие, уже в 2023 году предложение превысило спрос, и цена на гречку резко упала.

Дмитрий Сергенюк также добавил: «После 2022 года сельскохозяйственные производители массово засеяли гречкой свои поля, и уже на конец 2023 года на рынке произошло перенасыщение культурой, и цена соответственно снизилась, и снизилась очень критично – до 6-8 тысяч гривен. При такой цене она не является рентабельной для производителя, то есть производство становится убыточным».

Поэтому последние два года фермеры начали сокращать посевы гречихи и подсолнечника, что и вызвало определенную нехватку продукта на рынке. Кроме того, добавились факторы войны, подорожание энергоносителей и неурожай зерновых из-за аномальной жары.

Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, объяснил: «Мы имели остатки гречки 2023 года, ее не очень много посадили в 2024-м, да и урожай был небольшой. То есть мы сейчас с вами фактически доедаем гречку 2023 года и начали есть гречку с небольшого урожая 2024 года. И надо понимать, что дефицита такого большого пока нет, но уменьшение общих объемов предложения уже ощущается».

і

Дорожает не только гречка. Эксперты прогнозируют, что до мая месяца стоимость продовольственной корзины украинцев может вырасти еще на 10-12%.

Масло также ощутимо подорожало, мясные продукты и масло также стали дороже.

Цены растут на все молочные продукты и сыры.

Елена Логинова, корреспондентка, отмечает: «Подсолнечное масло – еще один популярный продукт, который достаточно существенно вырос в цене за последнее время. Вот, пожалуйста, 81 гривна, 82, 85 гривен за бутылку, но здесь даже не литр, а 850 граммов».

Масло действительно может стать «золотым», ведь специалисты прогнозируют его подорожание еще на 15-20% весной. И тут возникает интересный вопрос: почему в Украине, которая является ведущим мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, цена для внутреннего потребителя такая высокая? Чтобы это выяснить, мы отправились на производство.

По словам экспертов, именно мировые цены на масло являются одной из главных причин, которые влияют на его стоимость и на внутреннем украинском рынке. Ведь продавать дешевле для внутреннего потребителя невыгодно