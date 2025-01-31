Основні продукти знову подорожчають: скільки коштуватиме хліб, гречка та олія

Популярні продукти, такі як гречка та соняшникова олія, продовжують зростати в ціні, незважаючи на те, що вони вже й так коштують недешево. Скільки ж нам доведеться заплатити зараз і що вплинуло на таке підвищення цін?

Популярні продукти, такі як гречка, соняшникова олія, вершкове масло і навіть хліб, вже зазнали підвищення цін. Проте, незабаром вони можуть стати ще дорожчими. Ми проаналізувати ціни в супермаркетах.

Почнемо з відділу круп. Гречка, яка завжди користувалася популярністю серед українців, останніми роками демонструвала значну нестабільність цін. У січні 2022 року почалося стрімке зростання ціни на гречку — 77 гривень за кілограм, але вже через рік ситуація кардинально змінилася, і ціна впала до 67 гривень. На початку минулого року ціна на гречку становила взагалі 29 гривень. І ось що ми бачимо зараз.

Останнім часом ціни на гречку були відносно помірними. Тут є варіанти за 45 гривень за 800 грамів, а також за 49 гривень за кілограм. Є навіть варіант за 40 гривень. Проте, вже найближчим часом ціна на гречку може сягнути 60 гривень за кілограм.

Чому ж популярна крупа знову дорожчає?

Дмитро Сергенюк, заступник директора агропідприємства, зазначив: “Ми залишилися задоволені врожайністю соняшника та гречки. У нас врожайність соняшника склала близько трьох тонн, а гречки – півтори тонни”.

За словами фермера, ціни на продукцію диктує ринок. Так, у 2022 році, коли почалася війна, ціна на гречку злетіла до рекордних позначок – понад вісімдесят гривень за кілограм! Тоді аграрії одразу збільшили площу посівів цієї культури. Як наслідок, вже у 2023 році пропозиція перевищила попит, і ціна на гречку різко впала.

Дмитро Сергенюк також додав: “Після 2022 року сільськогосподарські виробники масово засіяли гречкою свої поля, і вже на кінець 2023 року на ринку відбулося перенасичення культурою, і ціна відповідно знизилася, і знизилася дуже критично – до 6-8 тисяч гривень. За такої ціни вона не є рентабельною для виробника, тобто виробництво стає збитковим”.

Тому останні два роки фермери почали скорочувати посіви гречки та соняшника, що й спричинило певну нестачу продукту на ринку. Крім того, додалися фактори війни, здорожчання енергоносіїв та неврожай зернових через аномальну спеку.

Олег Пендзин, експерт з економічних питань, пояснив: “Ми мали залишки гречки 2023 року, її не дуже багато посадили у 2024-му, та й врожай був невеликий. Тобто ми зараз з вами фактично доїдаємо гречку 2023 року і почали їсти гречку з невеликого врожаю 2024 року. І треба розуміти, що дефіциту такого великого поки що немає, але зменшення загальних обсягів пропозиції вже відчувається”.

Дорожчає не тільки гречка. Експерти прогнозують, що до травня місяця вартість продовольчого кошика українців може зрости ще на 10-12%.

Олія також відчутно подорожчала, м’ясні продукти та масло також стали дорожчими.

Ціни зростають на всі молочні продукти та сири

Олена Логінова, кореспондентка, зазначає: “Соняшникова олія – ще один популярний продукт, який досить суттєво зріс в ціні за останній час. Ось, будь ласка, 81 гривня, 82, 85 гривень за пляшку, але тут навіть не літр, а 850 грамів”.

Олія дійсно може стати “золотою”, адже фахівці прогнозують її подорожчання ще на 15-20% навесні. І тут виникає цікаве питання: чому в Україні, яка є провідним світовим лідером з експорту соняшникової олії, ціна для внутрішнього споживача така висока? Щоб це з’ясувати, ми вирушили на виробництво.

За словами експертів, саме світові ціни на олію є однією з найголовніших причин, які впливають на її вартість і на внутрішньому українському ринку. Адже продавати дешевше для внутрішнього споживача невигідно