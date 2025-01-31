35% пенсионеров получают меньше 3000 гривен: где в Украине самые высокие выплаты

В Украине четверть пенсионеров живет на сумму менее 3 тысяч гривен в месяц, тогда как средняя пенсия в 2024 году составила 5 789 гривен, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Самые большие пенсии получают в Киеве (8 017 грн), а наименьшие – в Тернопольской области (4 484 грн).

По данным аналитиков Опендатабот, на начало 2025 года в Украине насчитывалось 10,34 миллиона пенсионеров.

За три года полномасштабной войны их количество уменьшилось почти на полмиллиона человек, что сопоставимо с сокращением за два года пандемии COVID-19. Распределение пенсионеров по размеру выплат выглядит следующим образом:

26% (2,68 млн человек) получают менее 3 000 грн (в среднем – 2 759 грн);

18,8% (1,94 млн человек) имеют пенсию от 4 000 до 5 000 грн;

25,5% (2,63 млн человек) получают от 5 000 до 10 000 грн;

12% (1,26 млн человек) имеют пенсию более 10 000 грн (в среднем – 15 379 грн).

Интересно, что в течение последних трех месяцев 2024 года количество пенсионеров с выплатами более 10 000 грн уменьшилось на 51,5 тысячи человек, что свидетельствует об изменениях в распределении социальных выплат. По-прежнему самые высокие пенсии получают жители Киева – в среднем 8 017 грн, что на 38% больше, чем средний показатель по стране.

Зато самые низкие выплаты зафиксированы в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет 4 484 грн – это на 23% меньше, чем всеукраинский уровень. В некоторых регионах пенсии даже уменьшились по сравнению с 2023 годом:

В Ровенской области средняя пенсия снизилась на 24% и сейчас составляет 5 159 грн;

В Житомирской области – уменьшение на 10%.

Несмотря на невысокий уровень пенсий, 27% украинских пенсионеров продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 6 302 грн, что немного выше общего показателя, однако все еще недостаточно для достойной жизни.

По прогнозам правительства, осовременивание пенсий и индексация запланированы на весну 2025 года, но ожидаемое повышение вряд ли компенсирует уровень инфляции. Финансирование пенсионного фонда остается сложным вопросом из-за уменьшения количества налогоплательщиков и увеличения бюджетных расходов на войну.

Ранее сообщалось, что пенсии в Украине будут пересчитаны с 1 марта. В Пенсионном фонде заложили в своем бюджете повышение в размере 10%, однако оно может быть даже больше с учетом ускоренного роста цен.