35% пенсіонерів отримують менше ніж 3000 гривень: де в Україні найвищі виплати

В Україні чверть пенсіонерів живе на суму менше 3 тисяч гривень на місяць, тоді як середня пенсія у 2024 році становила 5 789 гривень, що на 7,5% більше, ніж у попередньому році. Найбільші пенсії отримують у Києві (8 017 грн), а найменші – у Тернопільській області (4 484 грн).

За даними аналітиків Опендатабот, на початок 2025 року в Україні налічувалося 10,34 мільйона пенсіонерів.

За три роки повномасштабної війни їх кількість зменшилася майже на пів мільйона осіб, що можна порівняти зі скороченням за два роки пандемії COVID-19. Розподіл пенсіонерів за розміром виплат виглядає наступним чином:

26% (2,68 млн осіб) отримують менше 3 000 грн (в середньому – 2 759 грн);

18,8% (1,94 млн осіб) мають пенсію від 4 000 до 5 000 грн;

25,5% (2,63 млн осіб) отримують від 5 000 до 10 000 грн;

12% (1,26 млн осіб) мають пенсію понад 10 000 грн (в середньому – 15 379 грн).

Цікаво, що протягом останніх трьох місяців 2024 року кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 000 грн зменшилася на 51,5 тисячі осіб, що свідчить про зміни у розподілі соціальних виплат. Як і раніше, найвищі пенсії отримують мешканці Києва – в середньому 8 017 грн, що на 38% більше, ніж середній показник по країні.

Натомість найнижчі виплати зафіксовані в Тернопільській області, де середня пенсія становить 4 484 грн – це на 23% менше, ніж загальноукраїнський рівень. У деяких регіонах пенсії навіть зменшилися порівняно з 2023 роком:

У Рівненській області середня пенсія знизилася на 24% і зараз становить 5 159 грн;

У Житомирській області – зменшення на 10%.

Незважаючи на невисокий рівень пенсій, 27% українських пенсіонерів продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить 6 302 грн, що трохи вище загального показника, проте все ще недостатньо для гідного життя.

За прогнозами уряду, осучаснення пенсій та індексація заплановані на весну 2025 року, але очікуване підвищення навряд чи компенсує рівень інфляції. Фінансування пенсійного фонду залишається складним питанням через зменшення кількості платників податків та збільшення бюджетних витрат на війну.

Раніше повідомлялося, що пенсії в Україні будуть перераховані з 1 березня. У Пенсійному фонді заклали в своєму бюджеті підвищення в розмірі 10%, проте воно може бути навіть більшим з урахуванням прискореного зростання цін.