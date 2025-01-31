Украинцы находят доллары «со звездочкой»: что это значит и сколько стоят такие деньги

На украинских сайтах объявлений активно предлагают долларовые купюры с пометкой в виде звездочки. Обычно цена таких банкнот незначительно превышает их номинальную стоимость – 100 долларов можно приобрести за 4500-5000 грн при обменном курсе около 4200 грн. Тем не менее, иногда встречаются и более дорогие варианты – за 10 тыс. грн и более.

Об этом свидетельствуют объявления на популярном сайте для торговли «из рук в руки». Ценность купюры зависит от ее состояния (новая или была в использовании), возраста и номера (некоторые продавцы акцентируют внимание на «магических числах»).

Интересно, что на зарубежных сайтах так называемые Star Dollars могут стоить значительно дороже. Например, на Ebay часто можно встретить однодолларовые купюры, которые продаются в 10 раз дороже номинала.

Что означает звездочка на долларах?

Банкноты со звездой встречаются во всех номиналах – 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Этот дополнительный символ находится рядом с номером купюры.

«Звездные» доллары – это доллары, которые заменили другие купюры. Это случается, когда во время печати возникает ошибка, и вместо «бракованной» банкноты печатают новую, «исправную».

В таком случае запрещено дважды печатать купюру с одинаковым номером. Именно поэтому на «правильном» варианте, который выпускается для замены, и печатают «звездочку».

Доллар со звездочкой находится в обращении так же, как обычные банкноты американской валюты. Тем не менее, некоторые люди считают такие купюры «счастливыми» или просто интересными для коллекционирования.

Ранее сообщалось, что банкам и обменникам в Украине разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют, в том числе и доллары. Так, в кассе могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна, защиты или с опечатками.