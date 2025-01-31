Новини

Украинцы находят доллары «со звездочкой»: что это значит и сколько стоят такие деньги

Yulia31.01.2025

На украинских сайтах объявлений активно предлагают долларовые купюры с пометкой в виде звездочки. Обычно цена таких банкнот незначительно превышает их номинальную стоимость – 100 долларов можно приобрести за 4500-5000 грн при обменном курсе около 4200 грн. Тем не менее, иногда встречаются и более дорогие варианты – за 10 тыс. грн и более.

Об этом свидетельствуют объявления на популярном сайте для торговли «из рук в руки». Ценность купюры зависит от ее состояния (новая или была в использовании), возраста и номера (некоторые продавцы акцентируют внимание на «магических числах»).

В тему

Интересно, что на зарубежных сайтах так называемые Star Dollars могут стоить значительно дороже. Например, на Ebay часто можно встретить однодолларовые купюры, которые продаются в 10 раз дороже номинала.

Что означает звездочка на долларах?

Банкноты со звездой встречаются во всех номиналах – 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Этот дополнительный символ находится рядом с номером купюры.

«Звездные» доллары – это доллары, которые заменили другие купюры. Это случается, когда во время печати возникает ошибка, и вместо «бракованной» банкноты печатают новую, «исправную».

В таком случае запрещено дважды печатать купюру с одинаковым номером. Именно поэтому на «правильном» варианте, который выпускается для замены, и печатают «звездочку».

Доллар со звездочкой находится в обращении так же, как обычные банкноты американской валюты. Тем не менее, некоторые люди считают такие купюры «счастливыми» или просто интересными для коллекционирования.

Ранее сообщалось, что банкам и обменникам в Украине разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют, в том числе и доллары. Так, в кассе могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна, защиты или с опечатками.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia31.01.2025
Back to top button