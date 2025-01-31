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Українці знаходять долари “з зірочкою”: що це означає та скільки коштують такі гроші

Yulia31.01.2025

На українських сайтах оголошень активно пропонують доларові купюри з позначкою у вигляді зірочки. Зазвичай ціна таких банкнот незначно перевищує їх номінальну вартість – 100 доларів можна придбати за 4500-5000 грн при обмінному курсі близько 4200 грн. Проте, іноді зустрічаються і дорожчі варіанти – за 10 тис. грн і більше.

Про це свідчать оголошення на популярному сайті для торгівлі “з рук в руки”. Цінність купюри залежить від її стану (нова чи була у використанні), віку та номера (деякі продавці акцентують увагу на “магічних числах”).

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Цікаво, що на закордонних сайтах так звані Star Dollars можуть коштувати значно дорожче. Наприклад, на Ebay часто можна зустріти однодоларові купюри, які продаються в 10 разів дорожче за номінал.

Що означає зірочка на доларах?

Банкноти із зіркою зустрічаються у всіх номіналах – 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Цей додатковий символ знаходиться поруч із номером купюри.

“Зіркові” долари – це долари, які замінили інші купюри. Це трапляється, коли під час друку виникає помилка, і замість “бракованої” банкноти друкують нову, “справну”.

У такому випадку заборонено двічі друкувати купюру з однаковим номером. Саме тому на “правильному” варіанті, який випускається для заміни, і друкують “зірочку”.

Долар із зірочкою перебуває в обігу так само, як звичайні банкноти американської валюти. Проте, деякі люди вважають такі купюри “щасливими” або просто цікавими для колекціонування.

Раніше повідомлялося, що банкам та обмінникам в Україні дозволено не приймати деякі купюри іноземних валют, зокрема й долари. Так, в касі можуть на законних підставах відмовитися від купюри з пошкодженими елементами дизайну, захисту або з друкарськими помилками.

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Yulia31.01.2025
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