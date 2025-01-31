Українці знаходять долари “з зірочкою”: що це означає та скільки коштують такі гроші

На українських сайтах оголошень активно пропонують доларові купюри з позначкою у вигляді зірочки. Зазвичай ціна таких банкнот незначно перевищує їх номінальну вартість – 100 доларів можна придбати за 4500-5000 грн при обмінному курсі близько 4200 грн. Проте, іноді зустрічаються і дорожчі варіанти – за 10 тис. грн і більше.

Про це свідчать оголошення на популярному сайті для торгівлі “з рук в руки”. Цінність купюри залежить від її стану (нова чи була у використанні), віку та номера (деякі продавці акцентують увагу на “магічних числах”).

Цікаво, що на закордонних сайтах так звані Star Dollars можуть коштувати значно дорожче. Наприклад, на Ebay часто можна зустріти однодоларові купюри, які продаються в 10 разів дорожче за номінал.

Що означає зірочка на доларах?

Банкноти із зіркою зустрічаються у всіх номіналах – 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Цей додатковий символ знаходиться поруч із номером купюри.

“Зіркові” долари – це долари, які замінили інші купюри. Це трапляється, коли під час друку виникає помилка, і замість “бракованої” банкноти друкують нову, “справну”.

У такому випадку заборонено двічі друкувати купюру з однаковим номером. Саме тому на “правильному” варіанті, який випускається для заміни, і друкують “зірочку”.

Долар із зірочкою перебуває в обігу так само, як звичайні банкноти американської валюти. Проте, деякі люди вважають такі купюри “щасливими” або просто цікавими для колекціонування.

Раніше повідомлялося, що банкам та обмінникам в Україні дозволено не приймати деякі купюри іноземних валют, зокрема й долари. Так, в касі можуть на законних підставах відмовитися від купюри з пошкодженими елементами дизайну, захисту або з друкарськими помилками.