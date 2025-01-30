Уже с 1 февраля введут строгий запрет: коснется всех владельцев банковских карточек

Для жителей сельской местности возможность получить наличные в обычном магазине или на почтовом отделении стала настоящим облегчением.

Больше не нужно тратить время на поездку в город, поиск банкомата или ожидание в очереди в банк. Однако, эта удобная услуга, которая становится доступной во все большем количестве банков, претерпит изменения, которые повлияют на каждого, кто ею пользуется.

Изменения коснутся всех, кто снимает деньги с карты

Финансовый эксперт Павел Попенко предостерегает о важных изменениях в правилах получения наличных через кассы торговых точек, таких как супермаркеты, аптеки и АЗС. Этот способ является достаточно популярным, особенно в регионах с ограниченным доступом к банкоматам и банковским отделениям. Услуга позволяет получить наличные непосредственно на кассе магазина, который сотрудничает с банком.

Однако, многие банки брали комиссию за такие операции. Именно здесь происходит ключевое изменение. По сообщению Приватбанка, одного из крупнейших банков страны, он полностью отменил комиссию за снятие наличных через кассы магазинов. Это важный шаг, который вступает в силу с начала февраля.

Что это значит для всех?

Для клиентов ПриватБанка: С 1 февраля снятие наличных в магазинах и у партнеров банка станет абсолютно бесплатным. Это значительное преимущество, которое позволит сэкономить на комиссионных расходах. Для клиентов других банков: Ситуация является менее однозначной. Большинство банков продолжают взимать комиссию за снятие наличных через торговые точки. Размер комиссии может отличаться в зависимости от банка и суммы снятия. Поэтому перед использованием этой услуги необходимо выяснить тарифы в своем банке. Дальнейшие изменения: Возможно, это нововведение станет стимулом для других банков или отменить комиссию, или уменьшить ее размер. Конкуренция на рынке банковских услуг может привести к пересмотру тарифов и расширению сети магазинов-партнеров, которые предоставляют эту услугу.