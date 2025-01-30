Вже з 1 лютого запровадять сувору заборону: торкнеться всіх власників банківських карток

Для жителів сільської місцевості можливість отримати готівку у звичайному магазині або на поштовому відділенні стала справжнім полегшенням.

Більше не потрібно витрачати час на поїздку до міста, пошук банкомату або очікування у черзі до банку. Проте, ця зручна послуга, що стає доступною у все більшій кількості банків, зазнає змін, які вплинуть на кожного, хто нею користується.

Зміни торкнуться всіх, хто знімає гроші з картки

Фінансовий експерт Павло Попенко застерігає про важливі зміни у правилах отримання готівки через каси торговельних точок, таких як супермаркети, аптеки та АЗС. Цей спосіб є досить популярним, особливо у регіонах з обмеженим доступом до банкоматів та банківських відділень. Послуга дозволяє отримати готівку безпосередньо на касі магазину, який співпрацює з банком.

Проте, багато банків брали комісію за такі операції. Саме тут відбувається ключова зміна. За повідомленням Приватбанку, одного з найбільших банків країни, він повністю скасував комісію за зняття готівки через каси магазинів. Це важливий крок, який набуває чинності з початку лютого.

Що це означає для всіх?

Для клієнтів ПриватБанку: З 1 лютого зняття готівки в магазинах та у партнерів банку стане абсолютно безкоштовним. Це значна перевага, яка дозволить заощадити на комісійних витратах. Для клієнтів інших банків: Ситуація є менш однозначною. Більшість банків продовжують стягувати комісію за зняття готівки через торговельні точки. Розмір комісії може відрізнятися залежно від банку та суми зняття. Тому перед використанням цієї послуги необхідно з’ясувати тарифи у своєму банку. Подальші зміни: Можливо, це нововведення стане стимулом для інших банків або скасувати комісію, або зменшити її розмір. Конкуренція на ринку банківських послуг може призвести до перегляду тарифів та розширення мережі магазинів-партнерів, які надають цю послугу.