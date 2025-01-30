Украинцам начислят налог на жилье: какая площадь оплачивается сверх нормы

В 2025 году в Украине владельцы недвижимости будут платить налог за предыдущий, 2024 год. Предельная ставка этого налога составляет 104 гривны за каждый квадратный метр, превышающий установленную норму.

По информации от Ассоциации налогоплательщиков, владельцы крупных объектов недвижимости ежегодно платят налог на «избыточную» площадь. Этот налог касается не всех владельцев жилья, а лишь тех, чья площадь превышает такие нормативы:

Для квартиры, независимо от их количества, – более 60 квадратных метров.

Для жилого дома, независимо от их количества, – более 120 квадратных метров.

Для различных видов жилой недвижимости, включая их доли (в случае одновременного владения квартирами и домами), – более 180 квадратных метров.

Поскольку налог на недвижимость направляется в местный бюджет, местные органы власти имеют право устанавливать собственные ставки, учитывая тип недвижимости и ее расположение. Уведомление о необходимости уплаты налога должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года. В случае, если налоговый орган не прислал уведомление вовремя, владельцы освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату, согласно Налоговому кодексу Украины.

Размер налога на недвижимость в 2025 году

Налоговая база для объектов жилой и нежилой недвижимости, включая их доли, принадлежащие физическим лицам, определяется налоговым органом на основе данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые предоставляются бесплатно органами государственной регистрации прав, и/или на основании оригиналов документов налогоплательщика, в частности, правоустанавливающих документов (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Кодекса).

Налог за каждый «лишний» квадратный метр может составлять до 1,5% от минимальной заработной платы. Поскольку по состоянию на 1 января 2024 года минимальная заработная плата составляла 7100 гривен, максимальная ставка налога на недвижимость за 2024 год составляет 106,5 гривен.

Напомним, что субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц появится в Украине с 29 января. Однако, получатели субсидии не должны получать ежемесячную «переселенческую выплату» (3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, 2000 грн – для других категорий).