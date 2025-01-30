Українцям нарахують податок на житло: яка площа оплачується додатково

У 2025 році в Україні власники нерухомості сплачуватимуть податок за попередній, 2024 рік. Гранична ставка цього податку становить 104 гривні за кожний квадратний метр, що перевищує встановлену норму.

За інформацією від Асоціації платників податків, власники великих об’єктів нерухомості щороку сплачують податок на “надлишкову” площу. Цей податок стосується не всіх власників житла, а лише тих, чия площа перевищує такі нормативи:

Для квартири, незалежно від їх кількості, – понад 60 квадратних метрів.

Для житлового будинку, незалежно від їх кількості, – понад 120 квадратних метрів.

Для різних видів житлової нерухомості, включаючи їх частки (у разі одночасного володіння квартирами та будинками), – понад 180 квадратних метрів.

Оскільки податок на нерухомість спрямовується до місцевого бюджету, місцеві органи влади мають право встановлювати власні ставки, враховуючи тип нерухомості та її розташування. Повідомлення про необхідність сплати податку має надійти власникам житла до 1 липня 2025 року. У разі, якщо податковий орган не надіслав повідомлення вчасно, власники звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату, згідно з Податковим кодексом України.

Розмір податку на нерухомість у 2025 році

Податкова база для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, включаючи їх частки, що належать фізичним особам, визначається податковим органом на основі даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які надаються безкоштовно органами державної реєстрації прав, та/або на підставі оригіналів документів платника податків, зокрема, правовстановлюючих документів (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Кодексу).

Податок за кожний “зайвий” квадратний метр може становити до 1,5% від мінімальної заробітної плати. Оскільки станом на 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата складала 7100 гривень, максимальна ставка податку на нерухомість за 2024 рік становить 106,5 гривень.

Нагадаємо, що субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб з’явиться в Україні з 29 січня. Проте, отримувачі субсидії не повинні отримувати щомісячну “переселенську виплату” (3000 грн на дитину або особу з інвалідністю, 2000 грн – для інших категорій).