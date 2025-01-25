Стало известно, сколько будет стоить газ и электроэнергия с 1 февраля

Ежемесячно украинцы со страхом ожидают новости о подорожании основных коммунальных услуг. Речь о газе и электроэнергии за которые приходится оплачивать больше всего средств. В Правительстве говорят, что на газ все еще действует Мораторий, поэтому он не будет дорожать не только до конца отопительного сезона, но и в целом до конца 2025 года. Что касается электроэнергии, то мнения постоянно меняются. На ситуацию сильно влияют обстрелы и повреждения критической инфраструктуры. Отрасль несет большие потери и поэтому людей призывают быть готовыми к поэтапному повышению тарифов. Правда, львиная доля граждан наоборот смогут платить за свет почти на 50% меньше.

С 1 февраля некоторые украинцы получат скидку на электроэнергию

Уже с 1 февраля не 4,32 гривны за киловатт, а 2,64 гривны будут платить люди, полностью отапливающие свои помещения с помощью электроэнергии. То есть, люди должны иметь исключительно электрические обогреватели и не пользоваться газом для отопления жилья. Если это условие будет исполнено, то можно будет три месяца платить за свет не полную сумму. Такая скидка будет действовать до конца отопительного сезона, тогда как за январь придется платить по старым тарифам. Новый тариф будет действовать для всех украинцев независимо от региона их проживания и независимо от материального положения или статуса.

Когда может подорожать газ?

Относительно стоимости газа постоянно возникает ряд дискуссий. Многие нардепы считают, что население платит слишком низкую цену за газ, ведь его рыночная стоимость почти в три раза выше. Другая часть депутатов утверждают, что пока идет война, газ дорожать не может. В конце концов, сошлись на том, что до конца этого отопительного сезона газ точно не будет дорожать. Также он не должен дорожать и до конца этого года, однако если что-то изменится, то подорожание будет не сильным, поэтапным и людей заранее о нем предупредят.