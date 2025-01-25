Xiaomi 15 Ultra вперше засвітився на реальних фото

Слідом за офіційним оголошенням планів щодо швидкого випуску смартфона Xiaomi 15 Ultra в мережі з’явилася його перша реальна фотографія. Флагманський пристрій буде таким же, як на ранніх витоках, і загалом збереже дизайн попередника.

Судячи з фотографії, Xiaomi 15 Ultra відрізняється від Xiaomi 14 Ultra лише розташуванням об’єктивів камер всередині великого круглого блоку. У новій моделі вони будуть розміщені у формі літери «Г». Зверху, як очікується, буде перископічний об’єктив з 4,3-кратним оптичним наближенням і великим сенсором Samsung HP9 на 200 Мп. Внизу розташуються основний модуль з дюймовим сенсором Sony LYT-900 на 50 Мп, ультраширик на 50 Мп (Samsung JN5) і ще один телевик на 50 Мп (Sony IMX858), але з 3-кратним оптичним наближенням.

З чуток, Xiaomi 15 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Elite, 6,73-дюймовий OLED-екран з невеликим вигином по периметру і акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою 100-ватної дротової і 50-ватної бездротової зарядки.