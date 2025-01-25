Стало відомо, скільки коштуватиме газ та електроенергія з 1 лютого

Щомісяця українці з острахом очікують на новини про подорожчання основних комунальних послуг. Мова про газ та електроенергію за котрі доводиться оплачувати найбільше коштів. В Уряді кажуть, що наразі на газ все ще діє Мораторій тож він не дорожчатиме не лише до кінця опалювального сезону, а й загалом до кінця 2025 року. Щодо електроенергії, то думки постійно змінюються. На ситуацію сильно впливають обстріли та пошкодження критичної інфраструктури. Галузь зазнає збитків тож людей закликають бути готовими до поетапного підвищення тарифів. Щоправда, наразі левова частка громадян навпаки зможуть платити за світло майже на 50% менше.

З 1 лютого деякі українці отримають знижку на електроенергію

Вже з 1 лютого не 4,32 гривні за кіловат, а 2,64 гривні платитимуть люди, які повністю опалюють свої помешкання за допомогою електроенергії. Тобто люди повинні мати виключно електричні обігрівачі й не користуватися газом для опалення житла. Якщо ця умова буде виконана, то можна буде три місяці платити за світло не повну суму. Така знижка діятиме до кінця опалювального сезону, тоді як за січень ще доведеться платити за старими тарифами. Новий тариф діятиме для всіх українців незалежно від регіону їх проживання та незалежно від матеріального стану, чи статусу.

Коли може подорожчати газ?

Стосовно вартості газу постійно виникає низка дискусій. Багато нардепів вважають, що населення платить надто низьку ціну за газ, адже його ринкова вартість майже втричі вища. Інша частина депутатів стверджують, що доки триває війна газ дорожчати не може. Зрештою зійшлися на тому, що до кінця цього опалювального сезону газ точно не дорожчатиме. Також він не мав би дорожчати й до кінця цього року, однак якщо щось зміниться, то подорожчання буде не сильним, поетапним й людей завчасно про нього попередять.