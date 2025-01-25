Украинцы массово покупают китайские авто: какие машины популярны и сколько стоят

Украинский авторынок все активнее завоевывают автомобили китайского производства. Привлекательная цена является основным фактором, который побуждает покупателей отдавать предпочтение именно китайским авто, поскольку они, как правило, стоят дешевле своих европейских и японских аналогов.

В этом материале мы подробно рассмотрим цены на самые популярные китайские автомобили, которые украинцы выбирали для себя в течение 2024 года. Важно отметить, что некоторые популярные модели известных мировых брендов также производятся в Китае и продаются на украинском рынке.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 уже длительное время возглавляет рейтинг самых популярных электромобилей в Украине, несмотря на отсутствие официальных продаж в нашей стране. Этот современный кроссовер привлекает украинских водителей своими технологиями и характеристиками, а его стоимость начинается от 24 000 долларов.

Honda M-NV

Honda M-NV – это компактный кроссовер известного японского бренда, который, несмотря на свое название, производится в Китае и импортируется в Украину по неофициальным каналам. Этот автомобиль привлекает покупателей доступной ценой, которая начинается от 20 000 долларов.

BYD Song Plus

BYD Song Plus – это китайский кроссовер с довольно нестандартным дизайном, который не всем нравится. Однако, привлекательная цена около 25 000 долларов заставляет многих покупателей закрывать глаза на особенности внешнего вида этого автомобиля.

Nissan Ariya

Nissan Ariya – это стильный и динамичный электромобиль, который отличается высоким качеством сборки и богатым оснащением. Цена этого автомобиля составляет около 24 000 долларов, что делает его привлекательным вариантом для многих покупателей.

Zeekr 001

Zeekr 001 – это самый дорогой из рассмотренных электромобилей, его цена начинается от 40 000 долларов. Несмотря на высокую стоимость, этот автомобиль пользуется спросом благодаря своим техническим характеристикам и премиальному имиджу. Некоторые даже сравнивают его с известным спортивным автомобилем Porsche.