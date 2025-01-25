Українці масово купують китайські авто: які машини популярні та скільки коштують

Український авторинок все активніше завойовують автомобілі китайського виробництва. Приваблива ціна є основним фактором, який спонукає покупців віддавати перевагу саме китайським авто, оскільки вони, як правило, коштують дешевше за свої європейські та японські аналоги.

У цьому матеріалі ми детально розглянемо ціни на найпопулярніші китайські автомобілі, які українці обирали для себе протягом 2024 року. Важливо зазначити, що деякі популярні моделі відомих світових брендів також виробляються в Китаї і продаються на українському ринку.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 вже тривалий час очолює рейтинг найпопулярніших електромобілів в Україні, незважаючи на відсутність офіційних продажів в нашій країні. Цей сучасний кросовер приваблює українських водіїв своїми технологіями та характеристиками, а його вартість починається від 24 000 доларів.

Honda M-NV

Honda M-NV — це компактний кросовер відомого японського бренду, який, незважаючи на свою назву, виробляється в Китаї та імпортується в Україну неофіційними каналами. Цей автомобіль приваблює покупців доступною ціною, яка починається від 20 000 доларів.

BYD Song Plus

BYD Song Plus — це китайський кросовер з досить нестандартним дизайном, який не всім до вподоби. Однак, приваблива ціна близько 25 000 доларів змушує багатьох покупців закривати очі на особливості зовнішнього вигляду цього автомобіля.

Nissan Ariya

Nissan Ariya — це стильний і динамічний електромобіль, який відрізняється високою якістю збірки та багатим оснащенням. Ціна цього автомобіля становить близько 24 000 доларів, що робить його привабливим варіантом для багатьох покупців.

Zeekr 001

Zeekr 001 — це найдорожчий з розглянутих електромобілів, його ціна починається від 40 000 доларів. Незважаючи на високу вартість, цей автомобіль користується попитом завдяки своїм технічним характеристикам та преміальному іміджу. Деякі навіть порівнюють його з відомим спортивним автомобілем Porsche.