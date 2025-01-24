Lifecell закрывает сразу несколько популярных тарифов: какие именно и какую альтернативу предлагают 

Компания lifecell сообщила о том, что сократит свою линейку тарифных планов, отменив сразу 40 из них. Среди тарифов, которые больше не будут доступны, можно назвать популярные «Просто Лайф 2020», «Смарт М» и «Platinum». Эти изменения начнут действовать с 17 февраля и продлятся до 20 марта.

Представители lifecell подтвердили эту информацию и отметили, что абоненты, которые пользуются прекращающими действовать тарифами, не останутся без связи. Их автоматически переведут на другие, действующие тарифные планы. То есть, абоненты продолжат пользоваться услугами оператора, но уже по другим условиям.

Компания lifecell сообщила, что процесс изменения тарифных планов продлится с 17 до 20 февраля. Однако, чтобы абоненты были готовы к этим изменениям, оператор начнет информировать их об этом заранее – уже с 10 февраля. То есть, все абоненты, которых касаются эти изменения, получат SMS-сообщение с подробной информацией о новых условиях обслуживания.

Какие тарифы закрывает lifecell

В общем, рассказали в lifecell, закрытию подвергнут сразу 40 тарифов. В частности:

«Школьный Лайф»;

«Просто Лайф 2020»;

«Просто Лайф. Регион 2020»;

«Практический»;

«Льготный»;

«Железная Двадцатка»;

«Удобный»;

«BiP Жара»;

BiP Жара Плюс»;

«Изи Лайф»;

Жара GO PLUS»;

«Жара GO»;

«ХайП»;

«Жара Лайт»;

«Жара Лайт 2021»;

«Смарт М»;

«Смарт L»;

«Хитмейкер»;

«Смарт Лайф. Регион 2020»;

«БОМБА»;

«Лайфхак PLATINUM»;

«Platinum Лайф 2020»;

«Platinum»;

«Platinum 2019» с пакетами услуг „Platinum 2019“ и „Platinum Plus“;

«Premium» с пакетами услуг „Premium“ и „Premium Exclusive“,

«Platinum Лайф. Регион 2020»;

«Интернет БЕЗМЕЖ 2020»;

«Свободный Лайф. Регион 2020»;

«Лайфхак Контракт»;

«Комфорт»;

«Platinum Контракт»;

«Premium Contract» с пакетами услуг „Premium“ и „Premium Exclusive“;

«Гаджет 2020» с пакетами услуг „Смарт 2020“, „Планшет 2020“, „Роутер 2020“, „Роутер Плюс 2020“;

«4 Безлимита»;

«Смарт Лайф 2020»;

«Интернет Жара»;

«Интернет БЕЗМЕЖ»;

«Свободный Лайф 2020»;

«Лайфхак»;

«Свобода Плюс» с пакетами услуг „XS“, „S“, „M“, „L“.

Lifecell продолжает обновлять свою линейку тарифных планов. Параллельно с ростом стоимости некоторых тарифов, таких как «Смарт Лайф» и «Просто Лайф», оператор представил новый тарифный план «Лайфсет М». Новый тариф предлагает 1300 минут на все сети Украины и безлимитные звонки внутри сети lifecell за 175 гривен в месяц.