Lifecell закриває одразу кілька популярних тарифів: які саме та яку альтернативу пропонують 

Компанія lifecell повідомила про те, що скоротить свою лінійку тарифних планів, скасувавши відразу 40 з них. Серед тарифів, які більше не будуть доступні, можна назвати популярні “Просто Лайф 2020”, “Смарт М” та “Platinum”. Ці зміни почнуть діяти з 17 лютого і триватимуть до 20 березня.

Представники lifecell підтвердили цю інформацію та зазначили, що абоненти, які користуються тарифами, що припиняють діяти, не залишаться без зв’язку. Їх автоматично переведуть на інші, діючі тарифні плани. Тобто, абоненти продовжать користуватися послугами оператора, але вже за іншими умовами.

Компанія lifecell повідомила, що процес зміни тарифних планів триватиме з 17 до 20 лютого. Однак, аби абоненти були готові до цих змін, оператор почне інформувати їх про це заздалегідь – вже з 10 лютого. Тобто, всі абоненти, яких стосуються ці зміни, отримають SMS-повідомлення з детальною інформацією про нові умови обслуговування.

Які тарифи закриває lifecell

Загалом, розповіли у lifecell, закриттю підбажать одразу 40 тарифів. Зокрема:

“Шкільний Лайф”;

“Просто Лайф 2020”;

“Просто Лайф. Регіон 2020”;

“Практичний”;

“Пільговий”;

“Залізна Двадцятка”;

“Зручний”;

“BiP Жара”;

BiP Жара Плюс”;

“Ізі Лайф”;

Жара GO PLUS”;

“Жара GO”;

“ХайП”;

“Жара Лайт”;

“Жара Лайт 2021”;

“Смарт М”;

“Смарт L”;

“Хітмейкер”;

“Смарт Лайф. Регіон 2020”;

“БОМБА”;

“Лайфхак PLATINUM”;

“Platinum Лайф 2020”;

“Platinum”;

“Platinum 2019” з пакетами послуг “Platinum 2019” та “Platinum Plus”;

“Premium” з пакетами послуг “Premium” та “Premium Exclusive”,

“Platinum Лайф. Регіон 2020”;

“Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020”;

“Вільний Лайф. Регіон 2020”;

“Лайфхак Контракт”;

“Комфорт”;

“Platinum Контракт”;

“Premium Contract” з пакетами послуг “Premium” та “Premium Exclusive”;

“Ґаджет 2020” з пакетами послуг “Смарт 2020”, “Планшет 2020”, “Роутер 2020”, “Роутер Плюс 2020”;

“4 Безліміти”;

“Смарт Лайф 2020”;

“Інтернет Жара”;

“Iнтернет БЕЗМЕЖ”;

“Вільний Лайф 2020”;

“Лайфхак”;

“Свобода Плюс” з пакетами послуг “XS”, “S”, “M”, “L”.

Lifecell продовжує оновлювати свою лінійку тарифних планів. Паралельно зі зростанням вартості деяких тарифів, таких як “Смарт Лайф” та “Просто Лайф”, оператор представив новий тарифний план “Лайфсет М”. Новий тариф пропонує 1300 хвилин на всі мережі України та безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell за 175 гривень на місяць.