Некоторым украинцам разрешили оформить отсрочку в Резерв+: объяснение от ТЦК

Чтобы сохранить действующую отсрочку от мобилизации, необходимо повторно подать те же документы, которые подтверждали ваше право на нее ранее. Процедура продления отсрочки осуществляется через мобильное приложение «Резерв+».

Адвокат Юрий Айвазян обратил внимание на то, что возможность продлить отсрочку через приложение «Резерв+» доступна только для ограниченного круга лиц. В частности, это касается граждан, которые уже имеют действующую отсрочку и относятся к одной из трех категорий, предусмотренных законодательством.

Отсрочка от мобилизации – это временная льгота, которая требует регулярного подтверждения. Чтобы продлить действие отсрочки, необходимо периодически обращаться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с тем же пакетом документов, который предоставляли при первичном оформлении. Как отметил адвокат Юрий Айвазян, процедура продления отсрочки предусматривает повторное представление всех необходимых справок и свидетельств.

Не все категории граждан, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом для ее продления. По словам юриста Юрия Айвазяна, по состоянию на сегодня, через мобильное приложение «Резерв+» продлить отсрочку могут только студенты, лица с инвалидностью и многодетные родители. Для других категорий процедура продления отсрочки предусматривает личное обращение в ТЦК.

Ранее мы рассматривали вопрос о сроках действия отсрочки от мобилизации и последствий их несоблюдения. Напомним, что своевременное продление отсрочки является обязательным условием для сохранения этого права.

Напомним, что в Украине уже почти три года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это вынужденная мера из-за полномасштабной агрессии российской федерации. Сейчас Верховная Рада продлила военное положение до 9 мая этого года. И с большой вероятностью это не последнее продолжение, ведь даже если речь пойдет о заморозке войны, то еще некоторое время Украина должна быть в состоянии боевой готовности, чтобы враг не мог продолжить наступательные действия.