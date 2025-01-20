Швидка їзда чи затори: що сильніше зношує моторне масло 

Коли саме слід замінити моторне масло? Цим питанням задається кожен автолюбитель. Експерт з технічного маркетингу компанії Takayama, Олександр Сосновський, надав детальні рекомендації, які допоможуть зберегти двигун вашого автомобіля в ідеальному стані.

На те, як швидко масло втрачає свої властивості, впливає безліч факторів.

умови експлуатації авто (наприклад, постійні пробки або їзда по бездоріжжю);

манера водіння (спокійна або агресивна);

якість палива;

загальний стан двигуна та інші.

Як зазначив експерт, навіть якщо проїхати однакову відстань, але за різних умов (місто чи траса), знос масла буде різним. Якщо ви часто їздите на короткі відстані, двигун не встигає добре прогрітися, що може призвести до конденсації вологи в маслі і, як наслідок, до його швидшого зношування

Фахівець підкреслив, що умови експлуатації суттєво впливають на ресурс моторного масла. Наприклад, пробки та часті зупинки-пуски в місті зношують масло набагато швидше, ніж тривала їзда по трасі. Аналогічно, робота двигуна на холостих обертах або під максимальним навантаженням призводить до різного ступеня зношування мастила.

У сервісній книжці кожного автомобіля зазначено рекомендований пробіг, після якого необхідно замінити моторне масло. Проте, виробники часто додають уточнення щодо умов експлуатації. Наприклад, для міських умов, де авто часто стоїть у пробках, або для регіонів з екстремальними температурами, можуть бути інші рекомендації щодо періодичності заміни масла.

Сучасні автомобілі оснащені бортовими комп’ютерами, які збирають інформацію про умови експлуатації. Завдяки цьому, автомобіль може самостійно визначити, коли необхідно замінити масло.

Як зазначив експерт, якщо ви дотримуєтеся рекомендацій виробника щодо вибору масла та інтервалів заміни, а також уважно стежите за сигналами бортового комп’ютера, то можете бути впевнені, що двигун вашого автомобіля завжди буде у відмінному стані.