Быстрая езда или пробки: что сильнее изнашивает моторное масло 

Когда именно следует заменить моторное масло? Этим вопросом задается каждый автолюбитель. Эксперт по техническому маркетингу компании Takayama, Александр Сосновский, предоставил детальные рекомендации, которые помогут сохранить двигатель вашего автомобиля в идеальном состоянии.

На то, как быстро масло теряет свои свойства, влияет множество факторов.

условия эксплуатации авто (например, постоянные пробки или езда по бездорожью);

манера вождения (спокойная или агрессивная);

качество топлива;

общее состояние двигателя и другие.

Как отметил эксперт, даже если проехать одинаковое расстояние, но в разных условиях (город или трасса), износ масла будет разным. Если вы часто ездите на короткие расстояния, двигатель не успевает хорошо прогреться, что может привести к конденсации влаги в масле и, как следствие, к его более быстрому износу.

Специалист подчеркнул, что условия эксплуатации существенно влияют на ресурс моторного масла. Например, пробки и частые остановки-пуски в городе изнашивают масло гораздо быстрее, чем длительная езда по трассе. Аналогично, работа двигателя на холостых оборотах или под максимальной нагрузкой приводит к разной степени износа масла.

В сервисной книжке каждого автомобиля указан рекомендуемый пробег, после которого необходимо заменить моторное масло. Тем не менее, производители часто добавляют уточнения относительно условий эксплуатации. Например, для городских условий, где авто часто стоит в пробках, или для регионов с экстремальными температурами, могут быть другие рекомендации по периодичности замены масла.

Современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые собирают информацию об условиях эксплуатации. Благодаря этому, автомобиль может самостоятельно определить, когда необходимо заменить масло.

Как отметил эксперт, если вы придерживаетесь рекомендаций производителя по выбору масла и интервалов замены, а также внимательно следите за сигналами бортового компьютера, то можете быть уверены, что двигатель вашего автомобиля всегда будет в отличном состоянии.