Деяким українцям дозволили оформити відстрочку в Резерв+: пояснення від ТЦК

21Щоб зберегти діючу відстрочку від мобілізації, необхідно повторно подати ті самі документи, які підтверджували ваше право на неї раніше. Процедура продовження відстрочки здійснюється через мобільний додаток “Резерв+”.

Адвокат Юрій Айвазян звернув увагу на те, що можливість продовжити відстрочку через додаток “Резерв+” доступна лише для обмеженого кола осіб. Зокрема, це стосується громадян, які вже мають чинну відстрочку і належать до однієї з трьох категорій, передбачених законодавством.

Відстрочка від мобілізації – це тимчасова пільга, яка потребує регулярного підтвердження. Щоб продовжити дію відстрочки, необхідно періодично звертатися до територіального центру комплектування (ТЦК) із тим самим пакетом документів, який надавали при первинному оформленні. Як зазначив адвокат Юрій Айвазян, процедура продовження відстрочки передбачає повторне подання всіх необхідних довідок та свідоцтв.

Не всі категорії громадян, які мають відстрочку від мобілізації, можуть скористатися зручним онлайн-сервісом для її продовження. За словами юриста Юрія Айвазяна, станом на сьогодні, через мобільний додаток “Резерв+” продовжити відстрочку можуть лише студенти, особи з інвалідністю та багатодітні батьки. Для інших категорій процедура продовження відстрочки передбачає особисте звернення до ТЦК.

Раніше ми розглядали питання щодо строків дії відстрочки від мобілізації та наслідків їхнього не дотримання. Нагадаємо, що своєчасне продовження відстрочки є обов’язковою умовою для збереження цього права.

Нагадаємо, що в Україні вже майже три роки триває військовий стан і загальна мобілізація. Це вимушений захід через повномасштабну агресію російської федерації. Наразі Верховна Рада продовжила воєнний стан до 9 травня цього року. І з великою ймовірністю це не останнє продовження, адже навіть, якщо йтиметься про заморозку війни, то ще якийсь час Україна повинна бути в стані бойової готовності, щоб ворог не міг продовжити наступальні дії.