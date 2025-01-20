Буде 4 етапи мобілізації: хто отримає повістку вже до кінця січня

Розділення мобілізації на хвилі дозволяє оптимізувати процес призову, оскільки кожна хвиля охоплює певні категорії громадян з різними військовими навичками.

Згідно з рішенням Верховної Ради, режим загальної мобілізації в Україні триватиме до 9 травня 2025 року.

За українським законодавством, мобілізація відбувається в чотири етапи, кожен з яких передбачає призов різних категорій громадян. Про це розповів юрист Юрій Айвазян.

Перша хвиля мобілізації охоплює молодих чоловіків до 40 років з військовим досвідом або участю у бойових діях, тобто колишніх військових.

Другу хвилю складають чоловіки, які служили за контрактом або проходили строкову службу до 2014 року, тобто мають певний військовий досвід.

Третя хвиля мобілізації передбачає залучення до лав ЗСУ осіб, які, окрім цивільної освіти, мають військову підготовку, здобуту на військових кафедрах. Ці люди, як офіцери запасу, становлять важливу частину мобілізаційного ресурсу країни.

Четверта хвиля мобілізації стосується всіх інших військовозобов’язаних громадян, які не мають військового досвіду або спеціальної підготовки. Це найширша категорія, яка залучається до війська в останню чергу.

Такий поділ на хвилі забезпечує ефективне планування мобілізації, оскільки враховує індивідуальні особливості кожної групи призовників: їхній військовий досвід, вік та фізичну підготовку. Це дозволяє оптимально розподілити навантаження і забезпечити безперебійне функціонування Збройних Сил.

Важливо зазначити, що за певних умов мобілізація може відбутися без попереднього проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується, зокрема, осіб, які вже мають досвід військової служби та відповідають певним критеріям.

Осіб, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), можуть очікувати певних ускладнень при отриманні державних послуг. Це один із заходів, спрямованих на стимулювання чоловіків виконувати свій військовий обов’язок.