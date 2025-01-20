Lifecell приятно удивил украинцев: подробности нового заявления оператора
За 175 гривен в месяц абоненты lifecell получат доступ к трем популярным услугам: мобильной связи, домашнему интернету и телевидению. Это новое предложение называется «Лайфсет М».
Подключиться к новому тарифу «Лайфсет М» можно двумя способами: посетив ближайший магазин lifecell или оформив заявку на официальном сайте оператора.
Lifecell объединил мобильную связь, домашний интернет и телевидение в одном пакете «Лайфсет М», предлагая клиентам комплексное решение по доступной стоимости.
Абоненты, которые подключились к «Лайфсет М», получат скоростной безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, при условии технической возможности по их адресу.
Кроме домашнего интернета, тариф «Лайфсет М» включает 1300 минут звонков на все номера по Украине и безлимитные звонки внутри сети lifecell после исчерпания пакета минут.
Благодаря акции «Гигабайты без границ», абоненты «Лайфсет М» получают 25 ГБ мобильного интернета, которые можно использовать как в Украине, так и за рубежом.
Дополнительно, абоненты «Лайфсет М» получат доступ к интерактивному телевидению lifecell TV с более 120 каналами, которые можно просматривать на разных устройствах одновременно.
В то же время Vodafone готовит неприятный сюрприз для своих абонентов: со следующего месяца подорожают некоторые тарифные планы.
С 30 января абонентам Vodafone придется платить больше за несколько тарифных планов – цены вырастут на 40-70 гривен ежемесячно.
Предлагаем ознакомиться с актуальными ценами на популярные тарифы.
- Vodafone SuperNet Pro – на 60 грн, до 340 грн/месяц.
- Vodafone SuperNet Unlim – на 60 грн, до 470 грн/4 недели.
- Joice – на 60 грн, до 260 грн/месяц.
- Vodafone Light+ – на 40 грн, до 185 грн/4 недели.
- Turbo 2023 – на 70 грн, до 250 грн/4 недели.
- Joice Start 2023 – на 60 грн, до 260 грн/4 недели.
- Vodafone SuperNet Start 2019 – на 65 грн, до 260 грн/месяц.
- Vodafone SuperNet Turbo 2019 – на 50 грн, до 250 грн/месяц.
- Joice Pro 2023 – на 60 грн, до 320 грн/4 недели.
- Joice Max 2023 – на 60 грн, до 390 грн/4 недели.
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