Lifecell приятно удивил украинцев: подробности нового заявления оператора

За 175 гривен в месяц абоненты lifecell получат доступ к трем популярным услугам: мобильной связи, домашнему интернету и телевидению. Это новое предложение называется «Лайфсет М».

Подключиться к новому тарифу «Лайфсет М» можно двумя способами: посетив ближайший магазин lifecell или оформив заявку на официальном сайте оператора.

Lifecell объединил мобильную связь, домашний интернет и телевидение в одном пакете «Лайфсет М», предлагая клиентам комплексное решение по доступной стоимости.

Абоненты, которые подключились к «Лайфсет М», получат скоростной безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, при условии технической возможности по их адресу.

Кроме домашнего интернета, тариф «Лайфсет М» включает 1300 минут звонков на все номера по Украине и безлимитные звонки внутри сети lifecell после исчерпания пакета минут.

Благодаря акции «Гигабайты без границ», абоненты «Лайфсет М» получают 25 ГБ мобильного интернета, которые можно использовать как в Украине, так и за рубежом.

Дополнительно, абоненты «Лайфсет М» получат доступ к интерактивному телевидению lifecell TV с более 120 каналами, которые можно просматривать на разных устройствах одновременно.

В то же время Vodafone готовит неприятный сюрприз для своих абонентов: со следующего месяца подорожают некоторые тарифные планы.

С 30 января абонентам Vodafone придется платить больше за несколько тарифных планов – цены вырастут на 40-70 гривен ежемесячно.

Предлагаем ознакомиться с актуальными ценами на популярные тарифы.