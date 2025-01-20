Lifecell приємно здивував українців: подробиці нової заяви оператора

За 175 гривень на місяць абоненти lifecell отримають доступ до трьох популярних послуг: мобільного зв’язку, домашнього інтернету та телебачення. Ця нова пропозиція називається “Лайфсет М”.

Підключитись до нового тарифу “Лайфсет М” можна двома способами: відвідавши найближчий магазин lifecell або оформивши заявку на офіційному сайті оператора.

Lifecell об’єднав мобільний зв’яззок, домашній інтернет та телебачення в одному пакеті “Лайфсет М”, пропонуючи клієнтам комплексне рішення за доступною вартістю.

Абоненти, які підключилися до “Лайфсет М”, отримають швидкісний безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с, за умови технічної можливості за їхньою адресою.

Крім домашнього інтернету, тариф “Лайфсет М” включає 1300 хвилин дзвінків на всі номери по Україні та безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell після вичерпання пакету хвилин.

Завдяки акції “Гігабайти без кордонів”, абоненти “Лайфсет М” отримують 25 ГБ мобільного інтернету, які можна використовувати як в Україні, так і за кордоном.

Додатково, абоненти “Лайфсет М” отримають доступ до інтерактивного телебачення lifecell TV з понад 120 каналами, які можна переглядати на різних пристроях одночасно.

Водночас Vodafone готує неприємний сюрприз для своїх абонентів: з наступного місяця подорожчають деякі тарифні плани.

З 30 січня абонентам Vodafone доведеться платити більше за кілька тарифних планів – ціни зростуть на 40-70 гривень щомісяця.

Пропонуємо ознайомитися з актуальними цінами на популярні тарифи.