Еще больше ограничений: с 1 февраля банки обновят лимиты на переводы между карточками физических лиц

Не так давно банки установили лимиты на переводы между карточками физических лиц. В течение месяца можно переводить на карточки физическим лицам не более 150 000 гривен. Если же вы хотите увеличить эту сумму, вам нужно предоставить источник дохода, то есть объяснить откуда у вас деньги. Также можно переводить деньги в больших объемах, если вы используете для перевода не номер карты, а номер IBAN. И только украинцы казалось бы привыкли к этим ограничениям, как появилась информация, что лимиты в очередной раз пересмотрят. Действовать новые правила начнут с 1 февраля.

Какими будут новые правила?

Следует отметить, что разные банки могут установить разные ограничения для своих клиентов, однако все они будут очень похожи. Следовательно, с 1 февраля всех клиентов будут делить на несколько категорий. Это будут категории меньшего и большего риска. В категорию с высоким риском могут попасть лица, попадавшие под санкции, имеющие в прошлом заблокированные счета из-за различных подозрительных операций и т.п. Для таких лиц лимиты будут ограничены. Для всех остальных должны сохранить 150 000, которые действуют и сегодня. Однако есть информация, что уже летом лимит снизят до 100 000 в месяц.

В правительстве говорят, что таким образом они хотят бороться с теневым бизнесом и лицами, которые уклоняются от уплаты налогов. Нардепы говорят, что лимиты не касаются волонтеров и волонтерских организаций, но, конечно, все должно быть официально задокументировано.

Лимиты действуют с осени 2024 года

Следует отметить, что эти лимиты действуют в Украине с осени и представители ПриватБанка заявили, что 99% их клиентов не превышали лимита. То есть особого дискомфорта для людей не возникло. Или же пользователи начали использовать для перевода карты разных банков и таким образом могут перевести большую сумму чем 150 000 гривен.