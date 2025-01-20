Ще більше обмежень: з 1 лютого банки оновлять ліміти на перекази між картками фізичних осіб
Не так давно банки встановили ліміти на перекази між картками фізичних осіб. Відтак протягом місяця можна переказувати на картки фізичним особам не більше 150 000 гривень. Якщо ж ви хочете збільшити цю суму, то вам потрібно надати джерело доходу, тобто пояснити звідки у вас гроші. Також, можна переказувати гроші у більших обсягах, якщо ви використовуєте для переказу не номер картки, а номер IBAN. І тільки но українці здавалося б привикли до цих обмежень, як зʼявилася інформація, що ліміти вкотре переглянуть. Діяти нові правила почнуть з 1 лютого.
Якими будуть нові правила?
Варто зазначити, що різні банки можуть встановити різні обмеження для своїх клієнтів, однак всі вони будуть дуже схожими. Відтак з 1 лютого всіх клієнтів ділитимуть на кілька категорій. Це будуть категорії меншого ризику та більшого ризику. У категорію з високим ризиком можуть потрапити особи, які потрапляли під санкції, мають у минулому заблоковані рахунки через різноманітні підозрілі операції тощо. Для таких осіб ліміти будуть обмеженими. Для всіх інших мають зберегти тих 150 000, які діють й сьогодні. Однак є інформація, що вже влітку ліміт зменшать до 100 000 в місяць.
В Уряді кажуть, що таким чином вони хочуть боротися з тіньовим бізнесом, та особами, які ухиляються від сплати податків. Нардепи кажуть, що ліміти не стосуються волонтерів та волонтерських організацій, але звісно все має бути офіційно задокументовано.
Ліміти діють з осені 2024 року
Варто зазначити, що ці ліміти діють в Україні від осені й представники ПриватБанку заявили, що 99% їхніх клієнтів не перевищували ліміту. Тобто особливого дискомфорту для людей не виникло. Або ж користувачі почали використовувати для переказу картки різних банків й таким чином мають змогу переказати більшу суму ніж 150 000 гривень.
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