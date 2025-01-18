Китайские товары больше не будут такими доступными: в Украине хотят облагать налогом все посылки из-за границы

Украинцы частенько делают покупки в интернет-магазинах. Чего только стоят китайские сайты, где шопинг делал наверняка каждый украинец. Многие граждане покупают там для себя разные безделушки, а некоторые даже сделали на этом целый бизнес. Кроме китайских сайтов, популярностью пользуются и другие, где покупатели тоже могут заказывать одежду или технику. И если раньше дополнительные платежи нужно было производить только при заказе на сумму от 150 евро, то сейчас планируют ввести налоги на все посылки независимо от их стоимости. Также будут облагать налогом даже посылки, которые люди получают из-за границы от своих родственников.

Что указано в новых законопроектах?

Ряд законопроектов на эту тему уже представлен в Верховную Раду. Об этом сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Гетманцев отмечает, что все тексты этих законопроектов были разработаны украинскими бизнес-ассоциациями. Среди главных изменений то, что налогообложению в размере 20% будут подлежать все интернет-заказы, сделанные за рубежом. Если стоимость посылки больше 150 евро, то придется уплатить еще и ввозную пошлину. Что касается посылок от знакомых, родственников и друзей, то их можно не облагать налогом при условии, что стоимость такой посылки оценивается не более 45 евро. Если больше, то опять же налог в размере 20%.

Налог может быть заложен в стоимость посылки

В законопроектах говорится и о том, как можно ускорить процесс прохождения таких посылок через таможню. И среди предложений – внедрение аналогий с механизмом IOSS. Это означает, что маркетплейс или продавец будут платить налог, а значит, он либо будет досчитываться до цены, либо уже будет заложен в нее. Соответственно, товары на иностранных сайтах для украинцев могут просто подорожать.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит возможность необходимости дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур», — говорят инициаторы проекта.

Украинский бизнес за такие изменения, ведь это позволит вывести много мелких предпринимателей из тени. Также, есть мнение, что люди будут больше покупать отечественные товары или уже завезенные в Украину, ведь иностранный шопинг уже не будет таким выгодным.