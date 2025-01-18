Китайські товари більше не будуть такими доступними: в Україні хочуть оподатковувати всі посилки з-за кордону

Українці частенько роблять покупки в інтернет-магазинах. Чого лише варті китайські сайти, де шопінг робив напевно кожен українець. Багато громадян купують там для себе різні дрібнички, а дехто навіть зробив на цьому цілий бізнес. Окрім китайських сайтів, популярність мають й інші, де покупці теж можуть замовляти одяг, чи техніку. І якщо раніше додаткові платежі потрібно було робити лише при замовленні на суму від 150 євро, то зараз планують ввести податки на всі посилки незалежно від їх вартості. Також оподатковуватимуть навіть посилки, які люди отримують з-за кордону від своїх родичів.

Що вказано у нових законопроєктах?

Низку законопроєктів на цю тему вже подано до Верховної Ради. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев зазначає, що всі тексти цих законопроєктів розробили українські бізнес-асоціації. Серед головних змін те, що оподаткуванню у розмірі 20% підлягатимуть всі інтернет-замовлення зроблені за кордоном. Якщо вартість посилки більша ніж 150 євро, то доведеться сплатити ще й ввізне мито. Щодо посилок від знайомих, родичів та друзів, то їх можна не оподатковувати за умови, що вартість такої посилки оцінюється не більше ніж 45 євро. Якщо більше, то знову ж — податок у розмірі 20%.

Податок може бути закладений у вартість посилки

В законопроєктах йдеться й про те, як можна пришвидшити процес проходження таких посилок через митницю. Й серед пропозицій — запровадження аналогій з механізмом IOSS. Це означає, що маркетплейс або продавець сплачуватимуть податок, а відтак він або дораховуватиметься до ціни, або вже буде закладений у неї. Відповідно товари на іноземних сайтах для українців можуть просто подорожчати.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме прискоренню митних процедур», – кажуть ініціатори проєкту.

Український бізнес за такі зміни, адже це дозволить вивести багато дрібних підприємців з тіні. Також, є думка, що люди більше купуватимуть вітчизняні товари, чи ті що вже завезені в Україну, адже іноземний шопінг вже не буде таким вигідним.