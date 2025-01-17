Налоговая применит жесткие санкции к некоторым украинцам: кого заставят заплатить огромные штрафы

Налоговая служба напоминает физическим лицам-предпринимателям о необходимости своевременной подачи отчетности. Пренебрежение этой обязанностью может привести к значительным финансовым потерям из-за штрафов. Каждый предприниматель несет персональную ответственность за соблюдение налогового законодательства.

Что будет за неуплату налогов

Налоговое законодательство предусматривает различные санкции за нарушение налоговых обязательств физических лиц-предпринимателей. Так, несвоевременная уплата налогов влечет за собой наложение штрафов в размере от 10% до 25% от суммы задолженности, а также начисление пени. В случаях умышленного уклонения от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы.

Штрафы за наемных работников

Неоформление трудовых отношений с работниками может обернуться для физических лиц-предпринимателей значительными финансовыми потерями. Если ФЛП нанимает людей «в тень», то есть не оформляет трудовые договоры, он рискует получить значительные штрафы. Причина проста: такое нарушение трудового законодательства рассматривается как уклонение от уплаты налогов и единого социального взноса.

Размер штрафа за неоформление одного работника может достигать десяти минимальных заработных плат. То есть, в 2025 году это 80 тысяч гривен. А если ФЛП поймают на повторном нарушении в течение двух лет, то штраф возрастает до 240 тысяч гривен. Таким образом, неофициальное трудоустройство даже нескольких работников может привести к значительным финансовым потерям для предпринимателя.

Другим распространенным нарушением, за которое предусмотрены значительные штрафы, является ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Например, если человек продает товары через интернет или предоставляет услуги, не будучи официально зарегистрированным предпринимателем, его могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. При повторном нарушении штраф возрастает до 34-85 тысяч гривен. Кроме того, в таких случаях может быть конфискована продукция.

Стоит отметить, что некоторые распространенные мифы о налоговых льготах для ФЛП не имеют подтверждения. Например, не все ФЛП освобождены от уплаты военного сбора. Поэтому важно детально изучать налоговое законодательство и консультироваться со специалистами, чтобы избежать ошибок.

Планируя выход на пенсию, предприниматели должны помнить о необходимости уплаты единого социального взноса. Размер пенсии напрямую зависит от страхового стажа, который формируется именно за счет этих взносов. Поэтому, чем раньше и стабильнее ФЛП платит единый социальный взнос, тем выше будет его пенсия.