Податкова застосує жорсткі санкції до деяких українців: кого змусять заплатити шалені штрафи

Податкова служба нагадує фізичним особам-підприємцям про необхідність своєчасного подання звітності. Нехтування цим обов’язком може призвести до значних фінансових втрат через штрафи. Кожен підприємець несе персональну відповідальність за дотримання податкового законодавства.

Що буде за несплату податків

Податкове законодавство передбачає різноманітні санкції за порушення податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців. Так, несвоєчасна сплата податків тягне за собою накладення штрафів у розмірі від 10% до 25% від суми заборгованості, а також нарахування пені. У випадках умисного ухилення від сплати податків передбачена кримінальна відповідальність з можливим позбавленням волі.

Штрафи за найманих працівників

Неоформлення трудових відносин з працівниками може обернутися для фізичних осіб-підприємців значними фінансовими втратами. Якщо ФОП наймає людей “в тінь”, тобто не оформляє трудові договори, він ризикує отримати значні штрафи. Причина проста: таке порушення трудового законодавства розглядається як ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску.

Розмір штрафу за неоформлення одного працівника може сягати десяти мінімальних заробітних плат. Тобто, у 2025 році це 80 тисяч гривень. А якщо ФОПа спіймають на повторному порушенні протягом двох років, то штраф зростає до 240 тисяч гривень. Таким чином, неофіційне працевлаштування навіть кількох працівників може призвести до значних фінансових втрат для підприємця.

Іншим поширеним порушенням, за яке передбачені значні штрафи, є ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Наприклад, якщо людина продає товари через інтернет або надає послуги, не будучи офіційно зареєстрованим підприємцем, її можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. При повторному порушенні штраф зростає до 34-85 тисяч гривень. Крім того, у таких випадках може бути конфіскована продукція.

Варто зазначити, що деякі поширені міфи про податкові пільги для ФОПів не мають підтвердження. Наприклад, не всі ФОПи звільнені від сплати військового збору. Тому важливо детально вивчати податкове законодавство та консультуватися з фахівцями, щоб уникнути помилок.

Плануючи вихід на пенсію, підприємці повинні пам’ятати про необхідність сплати єдиного соціального внеску. Розмір пенсії безпосередньо залежить від страхового стажу, який формується саме за рахунок цих внесків. Тому, чим раніше і стабільніше ФОП сплачує єдиний соціальний внесок, тим вищою буде його пенсія.