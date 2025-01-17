Популярный фрукт в Украине подорожал на 90%: сколько теперь будет стоить килограмм

Украинцы заметили значительное подорожание яблок. По данным аналитиков, цены на этот фрукт выросли в среднем на 85-90% по сравнению с прошлым годом. Сегодня на рынке килограмм яблок стоит от 25 до 35 гривен, в зависимости от сорта. Эксперты прогнозируют, что высокие цены сохранятся до весны, пока на рынок не начнут поступать импортные фрукты.

Главными причинами такого значительного подорожания являются:

Неблагоприятные погодные условия. Во время цветения и формирования плодов наблюдались неблагоприятные погодные условия, что привело к уменьшению урожая.

Рост затрат производителей. Производители яблок столкнулись со значительным подорожанием электроэнергии, топлива и заработной платы работников.

Уменьшение производства. Из-за неблагоприятных погодных условий и роста расходов, общий объем производства яблок в Украине сократился.

Ситуация на европейском рынке. Снижение урожая яблок в Европе привело к уменьшению экспорта и усилило дефицит на украинском рынке.

Экспорт украинских яблок. Многие украинские производители отдают предпочтение экспорту качественной продукции или сохраняют ее до весны, что также влияет на предложение на внутреннем рынке.

Анализ цен на оптовом рынке «Шувар» свидетельствует о значительном подорожании яблок. В частности, сорта премиум-класса, такие как Ренет Симиренко, Черный принц и Фуджи, подорожали более чем на 90% и сейчас стоят около 35 гривен за килограмм. Сорта Флорина и Айдаред также подорожали, но в меньшей степени – примерно на 90%, и стоят около 26 гривен за килограмм. Цены на сорта Гала, Чемпион и Муцу колеблются в пределах 28-30 гривен за килограмм.

Интересной тенденцией является некоторое снижение цен на яблоки после новогодних праздников. По данным аналитиков, в январе средняя стоимость яблок в супермаркетах колеблется в пределах 27-30 гривен за килограмм, что несколько ниже по сравнению с концом прошлого года, когда цены достигали 33-34 гривен за килограмм. Однако, несмотря на это снижение, цены все еще остаются довольно высокими.