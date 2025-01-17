Популярний фрукт в Україні здорожчав на 90%: скільки тепер коштуватиме кілограм

Українці помітили значне подорожчання яблук. За даними аналітиків, ціни на цей фрукт зросли в середньому на 85-90% порівняно з минулим роком. Сьогодні на ринку кілограм яблук коштує від 25 до 35 гривень, залежно від сорту. Експерти прогнозують, що високі ціни збережуться до весни, доки на ринок не почнуть надходити імпортні фрукти.

Головними причинами такого значного подорожчання є:

Несприятливі погодні умови. Під час цвітіння та формування плодів спостерігалися несприятливі погодні умови, що призвело до зменшення врожаю.

Зростання витрат виробників. Виробники яблук зіткнулися зі значним подорожчанням електроенергії, пального та заробітної плати працівників.

Зменшення виробництва. Через несприятливі погодні умови та зростання витрат, загальний обсяг виробництва яблук в Україні скоротився.

Ситуація на європейському ринку. Зниження врожаю яблук в Європі призвело до зменшення експорту та посилило дефіцит на українському ринку.

Експорт українських яблук. Багато українських виробників віддають перевагу експорту якісної продукції або зберігають її до весни, що також впливає на пропозицію на внутрішньому ринку.

Аналіз цін на оптовому ринку “Шувар” свідчить про значне подорожчання яблук. Зокрема, сорти преміум-класу, такі як Ренет Симиренко, Чорний принц та Фуджі, подорожчали більш ніж на 90% і зараз коштують близько 35 гривень за кілограм. Сорти Флоріна та Айдаред також подорожчали, але меншою мірою – приблизно на 90%, і коштують близько 26 гривень за кілограм. Ціни на сорти Гала, Чемпіон та Муцу коливаються в межах 28-30 гривень за кілограм.

Цікавою тенденцією є деяке зниження цін на яблука після новорічних свят. За даними аналітиків, у січні середня вартість яблук у супермаркетах коливається в межах 27-30 гривень за кілограм, що дещо нижче порівняно з кінцем минулого року, коли ціни сягали 33-34 гривень за кілограм. Однак, незважаючи на це зниження, ціни все ще залишаються досить високими.