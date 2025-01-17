Автокари Zeekr блокуються «на ходу»: що саме перестає працювати та як цьому запобігти

Популярні китайські електрокари Zeekr почали дистанційно блокувати, якщо ними намагаються скористатися за межами Китаю. З такою проблемою вже стикнулося чимало автовласників в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Чому виробник вирішив обмежити можливості користування авто та як можна вирішити цю проблему?

Які відбувається блокування?

Власники електрокарів Zeekr розповідають, що спершу на екрані, розміщеному на панелі керування, з’являється попередження. В ньому йдеться про незаконність використання автівки за межами Китаю. Фактично власника просять повернути автівку на територію країни-виробника. Якщо водій ніяк не реагує на це повідомлення, екран повністю блокується.

Та власникам не варто хвилюватись, що автівка раптом зупиниться посеред дороги. При такому блокуванні втрачається доступ лише до функцій, які вмикаються за допомогою сенсорного екрану, наприклад клімат-контроль чи музика. Натомість кермо та всі інші системи автівки працюють як і раніше.

Крім дисплею, блокуванню підлягає також мобільний додаток Zeekr, з допомогою якого можна керувати деякими функціями автівки. Тож увімкнути клімат-контроль, відкрити чи закрити машину за допомогою додатку також стає неможливим.

Які авто можуть бути заблоковані?

Дистанційного блокування можуть зазнати далеко не всі автівки Zeekr. В зоні ризику лише ті електрокари, які:

випущені після 5 вересня 2024 року;

ввезені в Україну неофіційно.

Тобто проблеми із блокуванням виникають тільки у «сірих» електрокарів, які потрапили в країну незаконно.

Як запобігти блокуванню?

Щоб уникнути неприємностей із блокуванням дисплею українцям радять купувати Zeekr лише у офіційних дилерів. Адже автівки Zeekr призначені для китайського ринку і вільно користуватися ними на території інших країн можна лише з дозволу виробника.

Хоча зараз спеціалісти автосервісів вже навчилися знаходити лазівки у програмних обмеженнях Zeekr. Тож цілком можливо, що проблеми із локалізацією «сірих» машин незабаром вдасться вирішити.