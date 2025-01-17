Топ-3 найбільш неприємних запахи для котів: вони бояться їх як вогню

Коти мають незвичайно сильний нюх, що значно перевершує людський. Ця особливість допомагає їм полювати, взаємодіяти з іншими котиками та розпізнавати небезпеку. Такі унікальні нюхові здібності обумовлені наявністю у котів органу Якобсона, з допомогою якого вони можуть відчувати та аналізувати аромати навіть на досить великій відстані.

Однак далеко не всі власники котів знають, що є запахи, які для котів просто нестерпні. Сьогодні ми розглянемо топ-3 найбільш неприємних для вашого улюбленця ароматів.

Апельсини і мандарини

Напевно ви не раз помічали, що коли хтось у домі починає чистити мандарин чи апельсин, кіт миттєво зникає з поля зору. І не дивно, адже цитрусові аромати для сімейства котячих є справжнім табу. Для них цей запах настільки різкий та неприємний, що його просто неможливо витримати. Тож якщо ви хочете, щоб кіт тримався подалі від певного місця в домі, достатньо покласти туди шкірку від апельсина чи мандарина.

Цибуля та оцет

Ці два продукти, що є в кожному домі, також викликають у котів не найприємніші відчуття. Різкі аромати оцту та цибулі можуть змусити котика настовбурчити шерсть та втекти подалі від кухні. Однак така реакція котиків на ці запахи може стати в пригоді, якщо ви хочете відвадити свого улюбленця від певної кімнати чи шафки. Але варто пам’ятати, що через певний час кіт може звикнути до неприємного аромату і вам доведеться змінювати стратегію.

Рута

Специфічний запах цієї рослини також має значний вплив на поведінку котів. Вони і близько не підійдуть до місця, де росте рута. Знаючи про це, ви можете захистити свій садок чи город від «зазіхань» місцевих котиків. Адже вуличні коти часто гризуть рослини або розпорпують землю, псуючи урожай.