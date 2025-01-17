Навіщо у ліфтах встановлюють дзеркала: є аж 3 причини

Ліфт – це надзвичайно корисний винахід, який значно полегшує життя людей. Ба більше, для мешканців найвищих поверхів багатоповерхівок та людей з обмеженою мобільністю він без перебільшення є життєво важливим.

Цей витвір інженерної майстерності викликає захоплення своєю простотою та одночасно продуманістю кожної деталі. Навіть такий елемент, як дзеркало, відіграє певну роль. Є принаймні 3 причини, чому його встановлюють у кожній кабіні ліфта.

Причина 1: Безпека

За допомогою дзеркала ви можете бачити усіх своїх сусідів по ліфту і контролювати їхні дії. У поліції нерідко фіксують випадки коли пасажирам ліфтів вдалося попередити напад або помітити крадіжку за допомогою дзеркала.

Зокрема у Нью-Йорку встановлення та утримання дзеркал у ліфтах в робочому стані передбачено законом. Там вважають, що дзеркало потрібне ще й для того, аби людина могла одразу побачити всіх, хто знаходиться в ліфті, навіть не заходячи в нього. Таким чином вона може обрати – скористатися ліфтом чи ні, щоб не наражати себе на небезпеку.

Причина 2: Візуальне збільшення простору

Завдяки дзеркалу кабіна ліфта виглядає набагато просторішою, ніж є насправді. Цей фактор відіграє особливо важливу роль для людей, що страждають клаустрофобією. Крім того дзеркало створює враження, наче людина у ліфті не сама, навіть якщо поруч нікого немає. Це допомагає попередити панічні атаки та інші небезпечні стани.

Причина 3: Відволікання

Дзеркало також є чудовим способом відволіктися та згаяти час в процесі підйому чи спуску на ліфті. Замість нудьгувати, можна поглянути на свій зовнішній вигляд, підправити макіяж або розрівняти прим’ятий комір сорочки. Особливо це актуально для людей, що поспіхом вибігли з дому. Таким чином поїздка в ліфті пройде не тільки значно швидше, а ще й з користю.