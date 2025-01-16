Зарплаты учителей существенно возрастут, но многим придется побороться за доплату

Для учителей готовят немало изменений, которые вступят в силу уже в этом году. В частности, педагоги получат гарантированную надбавку к зарплате, которая будет варьироваться от 1000 до 2000 гривен. Также некоторые учителя могут получить 20% к своей зарплате, которые будут начисляться им в течение следующих трех лет. Однако за эту надбавку придется изрядно побороться.

Учителям нужно будет пройти сертификацию, которая также будет засчитываться как аттестация. Участие в этой сертификации является добровольным, однако оно действительно дает много преимуществ. Например, кроме прибавки, педагоги также могут претендовать на педагогическое звание или квалификационную категорию.

Эти изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года

Вот что именно нужно знать о новых изменениях, а также каких именно учителей в первую очередь они коснутся:

Участвовать в сертификации учителя могут только при условии, что имеют хотя бы 0,25 ставки по соответствующей дисциплине. Если по каким-то причинам учителя не смогли пройти сертификацию или остановились на каком-либо из ее этапов, то продолжить смогут в следующем году. Если учитель не удовлетворит результат сертификации, он может обжаловать его в течение следующих трех дней после получения результатов. Сертификат о прохождении сертификации будет действительным в течение следующих трех лет. Сертификация будет выглядеть как тестирование, которое может производиться в бумажной или электронной форме.

Что касается экспертов, которые будут оценивать результаты сертификации, то ими могут стать педагоги, имеющие пять лет опыта и прошедшие профильное обучение.

Что касается гарантированной доплаты в размере 1000 гривен, то ее получат все. А те учителя, которые занимают две должности, например педагогическую и административную, будут иметь еще одну тысячу, то есть суммарно 2000 надбавки.