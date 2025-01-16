Зарплати вчителів суттєво зростуть, але багатьом доведеться поборотися за доплату

Для вчителів готують чимало змін, які наберуть чинності вже цього року. Зокрема, освітяни отримають гарантовану надбавку до зарплати, яка варіюватиметься від 1000 до 2000 гривень. Також деякі вчителі можуть отримати 20% до своєї зарплати, які нараховуватимуться їм протягом наступних трьох років. Однак, за цю надбавку доведеться неабияк поборотися. Вчителям потрібно буде пройти сертифікацію, яка також зараховуватиметься, як атестація. Участь у цій сертифікації є добровільною, однак вона дійсно дає багато переваг. Наприклад, окрім надбавки, освітяни також можуть претендувати на педагогічне звання або кваліфікаційну категорію.

Ці зміни вступлять в дію 1 вересня 2025 року

Ось, що саме потрібно знати про нові зміни, а також яких саме вчителів у першу чергу вони торкнуться:

Брати участь у сертифікації вчителі зможуть лише за умови, що мають бодай 0,25 ставки за відповідною дисципліною. Якщо з якихось причин вчителі не змогли пройти сертифікацію, чи зупинились на якомусь з її етапів, то продовжити зможуть у наступному році. Якщо вчителя не задовольнить результат сертифікації, то він може її оскаржити протягом наступних трьох днів після отримання результатів. Сертифікат про проходження сертифікації залишатиметься дійсним протягом наступних трьох років. Сертифікація виглядатиме, як тестування, яке може проводитися у паперовій або електронній формі.

Щодо експертів, які оцінюватимуть результати сертифікації, то ними можуть стати педагоги, які мають п’ять років досвіду та пройшли профільне навчання.

Щодо гарантованої доплати у розмірі 1000 гривень, то її отримають всі. А ті вчителі, які обіймають дві посади, наприклад, педагогічну та адміністративну, матимуть ще одну тисячу, тобто сумарно 2000 надбавки.