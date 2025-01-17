Цей пристрій замінить сковорідку, духовку та мікрохвильовку: у чому сила аерогрилю

Популярність аерогрилю стрімко зростає і з кожним днем все більше українців приймають рішення придбати цю високотехнологічну новинку. Тим часом виробники стверджують, що цей побутовий пристрій здатен замінити цілу низку іншої кухонної техніки. Зокрема аерогриль поєднує в собі функції сковорідки, мікрохвильовки, духовки, тостера і навіть мангалу. Ба більше, їжа, приготовлена у аерогрилі, є значно кориснішою. Чи справді це так? Спробуймо знайти відповідь на це питання, оцінивши переваги та недоліки аерогриля.

Переваги аерогриля

Під час приготування в аерогрилі страва рівномірно прогрівається кожного боку за допомогою потоків гарячого повітря. Завдяки такій технології додавати олію взагалі не потрібно. Тобто «на виході» страва буде менш калорійною і збереже більше корисних властивостей продуктів. Саме це експерти і вважають основною перевагою аерогрилю.

Є у аерогрилю ще один важливий плюс: сік та жир, що виділяються з продуктів під час приготування, не згорають. Тобто можна уникнути утворення шкідливих для здоров’я продуктів горіння, завдяки чому страви виходять не лише менш калорійними, а й значно здоровішими. Такого результату не досягти з допомогою класичної жарки на сковорідці або запікання в духовці.

Недоліки аерогриля

Як і будь-яка інша техніка, аерогриль має також певні недоліки. Зокрема користувачі часто скаржаться на такі мінуси цього побутового пристрою:

Необхідність регулярного і ретельного очищення.

Після кожного використання аерогрилю потрібно мити решітку, що знаходиться у чаші пристрою. Інакше на ній буде накопичуватися нагар, псуючи смак страв. Відсутність ефекту страви «з димком».

Хоч виробники стверджують, що аерогриль є найкращою альтернативою мангалу, досягти характерного димного аромату з його допомогою не вдасться. Тож якщо ви хочете, щоб м’ясо чи риба були наче приготовлені на відкритому вогні, аерогриль вам у цьому не помічник.

Варто зазначити, що перелічені мінуси будуть істотними далеко не для кожного користувача. Тож можна зробити висновок, що страви з аерогрилю справді є більш корисними, а процес їх приготування – значно екологічнішим. Цей побутовий пристрій стане ідеальним вибором для прихильників здорового харчування. До того ж аерогриль допоможе зекономити гроші, адже легко замінить низку інших пристроїв для жарки та запікання їжі.