Рівень зарплат б’є всі рекорди: названо найзатребуваніші професії в Україні

За останній рік український ринок праці зазнав значних змін. Згідно з даними провідних кадрових порталів, середній рівень заробітної плати в країні зріс на вражаючі 22%, сягнувши позначки 22,5 тисяч гривень. Цей позитивний тренд пояснюється, перш за все, гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів на багатьох напрямках.

У кого найбільше зросли зарплати:

Управляючий нерухомістю – 70 000 грн (+69%)

Медичний директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехнік – 36 500 грн (+62%)

Кредитний експерт – 23 500 грн (+57%)

Інструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Керівник мережі магазинів – 31 000 грн (+55%)

Водій-інструктор – 35 000 грн (+52%)

Працівник лінії роздачі – 21 000 грн (+52%)

Організатор – 17 500 грн (+52%)

Завгосп – 24 000 грн (+45%)

Незважаючи на зростання зарплат у багатьох сферах, найпопулярнішими вакансіями залишаються продавець-консультант (середня зарплата 19 тисяч гривень), менеджер з продажу (30 тисяч гривень) та водій (29 тисяч гривень).

Варто зазначити, що попри позитивні тенденції на ринку праці, рівень мінімальної заробітної плати в Україні залишається значно нижчим за європейські стандарти. Так, мінімальна зарплата в Україні становить лише 32,8% від середньої зарплати, що є критично низьким показником. Для порівняння, в країнах ЄС мінімальна зарплата варіюється від 477 євро до 2571 євро.

В Україні мінімальна зарплата, що становить лише 182,2 євро, є найнижчою в Європі. Навіть у сусідній Молдові цей показник вищий і дорівнює 212,84 євро. У багатьох розвинених країнах ЄС мінімальна зарплата перевищує 1500 євро. Наприклад, у Франції вона становить 1767 євро, а в Люксембурзі – аж 2571 євро.

Водночас розвиток штучного інтелекту може посилити глобальну нерівність. Очікується, що він більш суттєво вплине на ринки праці розвинених країн, ніж на країни з низьким рівнем доходу. Це може призвести до подальшого розширення розриву між багатими та бідними країнами.